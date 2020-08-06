إليسا تشكر الجزائر والبلدان العربية التي ساعدت لبنان في محنته

فن وثقافة
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إليسا تشكر الجزائر والبلدان العربية التي ساعدت لبنان في محنته
بقلم نادية بن طاهر

قدّمت النجمة اللبنانية إليسا، الشكر لجميع الدول العربية التي سارعت إلى تقديم المساعدات لبلادها بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت الثلاثاء.

وغردت إليسا على صفحتها في تويتر قائلة: “شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان”.

وعددت الفنانة الدول التي ساعدت بلدها قائلة: “السعودية، ومصر، والكويت، وتونس، والإمارات، والمغرب، وقطر، والعراق، والجزائر، وعمان، والأردن”.

وأضافت إليسا: “شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا”.

وختمت النجمة اللبنانية كلامها: “الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي”.

وأسفر إنفجار مرفأ بيروت والذي هز العاصمة اللبنانية أول أمس الثلاثاء، عن مصرع 135 شخص وجرح 5 آلاف آخرين، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.


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