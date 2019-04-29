إليسا تشيد بغناء شيرين باللبناني

أشادت النجمة اللبنانية إليسا على غناء نظيرتها المصرية شيرين عبد الوهاب لأول مرة باللهجة اللبنانية، في أحدث أعمالها.

وذلك عقب إعجابها بأغنية شيرين الجديدة التي تحمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس”، حسب ما نشره موقع الجرس.

حيث وجهت إليسا رسالة لشيرين جاء فيها: “مافي أجمل من إحساسك بالمصري وباللبناني..”

مضيفة : “مبروك الغنية والنجاح، هالغنية يا بتحبها يا بتحب”.

في لفتة فنية تعتبر الأولى من نوعها، وهو الأمر الذي يفتقده الوسط الغنائي العربي.

إذ نادرا ما نجد نجمة، تبدي إعجابها بأعمال نجمة أخرى منافسة لها.