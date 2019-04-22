إليسا تطرح فيديو كليب أغنية “كرهني”

أطلقت الفنّانة اللبنانية إليسا، اليوم الإثنين، فيديو كليب جديد، لأغنية “كرهني”، على صفحتها الرسمية، بموقع اليوتيوب.

الأغنية، من البومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي عرف نجاحا كبيرا.

وتألّقت إليسا بالكليب، بأكثر من إطلالة ناعمة، قدّمت خلالها عدداً من المشاهد التمثيلية الرائعة.

وكانت إليسا قد طرحت “كرهني”، كأغنية عبر موقع “اليوتيوب” منذ 8 أشهر، وتخَطّت الأغنية، الـ49 مليون مشاهدة حتى الآن.

ويقترب الفيديو كليب الجديد لإليسا، والذي انتظره جميع محبيها، إلى 80 ألف مشاهدة، بعد أقل من ساعتين، منذ طرحه.