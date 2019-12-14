إليسا: تعافيت من السرطان وهذه تفاصيل ألبومي الجديد

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، وإستعدادها للتواجد بشكل أكبر على الساحة الفنية، خلال حفلها الأخير بمصر.

وكشفت إليسا لجمهور حفلها الغنائي الأول على مسرح أوبرا جامعة مصر، على الشكل النهائي لألبومها الغنائي المنتظر.

وأشارت الفنانة، إلى أنها تواصل التحضير لألبومها الغنائي الجديد والذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، وقالت أنه يتكون من 4 أغنيات لبنانية والباقي مصري.

وأحيت إليسا حفلا غنائيا بمصر، حضره كوكبة من المثقفين والفنانين، وقدمت فيه عددا من الأغنيات لنجوم من الزمن الجميل على غرار “لولا الملامة” و”طب وأنا مالي” للنجمة الراحلة وردة الجزائرية.

وتحصلت إليسا على درع تكريم في الحفل، أهداه لها رئيس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.