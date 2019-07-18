إليسا تعلن إنسحابها من لجنة تحكيم “the voice” لهذا السبب!

أعلنت النجمة اللبنانية، “إليسا”، عن عدم مشاركتها، في لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج “the voice”، المخصص لإكتشاف المواهب العربية في الغناء.

وفي رد على سؤال متابع لها عبر “تويتر”، حول مشاركتها في الموسم الخامس للبرنامج، قالت “إليسا”، إنها لم تتلق اتصالا من إدارة البرنامج.

وتابعت “إليسا”، أنها حتى في حال عرض عليها المشاركة في لجنة تحكيم “the voice”، في موسمه الجديد، فإنها ستعتذر،

نظرا لإنشغالها بتحضير ألبومها الجديد.

وكانت النجمة اللبنانية، قد شاركت في لجنة تحكيم “the voice”، في نسخته الرابعة، من الموسم الماضي، إلى جانب “أحلام”، و”محمد حماقي”، و”عاصي الحلاني”.