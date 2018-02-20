إليسا تفاجئ جمهورها بتحدّثها اللّهجة الخليجية

فاجأت الفنّانة اللّبنانية “إليسا” جمهورها بتحدّثها باللهجة الخليجيّة، أين أظهرت جوانب كبيرة من شخصيتها العفوية والتلقائيّة.

وقام رواد ومتابعو مواقع التّواصل الإجتماعي بتداول مقطع فيديو لهذه اللّحظات من الحلقة، حيث نالت الكثير من تعليقات الإعجاب.

يشار أيضاً إلى أنّ من الأمور التي لفتت الجمهور خلال الحلقة كان تداول مقطع فيديو لها بالأمس.

وهي تغني أغنية أبو” 3 دقات”، والتي قدمتها بتفاعل وإنسجام كبيرين.‎