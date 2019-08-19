إليسا تفاجئ جمهورها وتعتزل الغناء!!

فاجأت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الإثنين، جمهورها، وأعلنت أن الألبوم القادم الذي ستصدره قريبا، هو آخر البوم في مسيرتها الفنية.

وحملت تغريدة إليسا، في صفحتها الرسمية على تويتر، نبأ اعتزالها، مما شكل مفاجأة كبيرة لدى جمهورها.

وكتبت المطربة اللبنانية على تويتر: “”أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة.. هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية”.

وختمت إليسا تغريدتها: “لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن”.