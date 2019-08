إليسا تفاجئ جمهورها وتعتزل الغناء!!

وحملت تغريدة إليسا، في صفحتها الرسمية على تويتر، نبأ اعتزالها، مما شكل مفاجأة كبيرة لدى جمهورها.

وكتبت المطربة اللبنانية على تويتر: “”أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة.. هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية”.

وختمت إليسا تغريدتها: “لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن”.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore

— Elissa (@elissakh) August 19, 2019