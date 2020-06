وأكدت الفنانة، أن الألبوم أصبح جاهزا، ليكون بين متناول محبيها.

وكشفت إليسا، عبر حسابها على تويتر، أن ألبومها سيتم طرحه قريبا، دون أن تحدد التاريخ.

وهو ما شكل مفاجأة سارة لكل محبي وجمهور النجمة اللبنانية، عبر الوطن العربي.

Of course!!! My album will be out soon 😍🥰 https://t.co/W01hVFsPVK

