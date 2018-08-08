إليسا تكشف عن سبب إخفاء إصابتها بسرطان الثدي

كشفت الفنّانة اللّبنانية “إليسا” عن سبب إخفاء إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وأكّدت إليسا في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات، أنّها لم تفصح عن مرضها الخبيث في وقت سابق لأنّها شخصية عامّة.

مضيفة أنّها لم تكن تريد أن يظهر ضعفها للعالم”.

وقالت بأنّها: “كانت تريد أن يراها العالم قويّة، واختارت أن تعترف بمرضها الآن لأن مرض السرطان دق الأبواب في العالم كلّه”.

ولفتت إلى أنّ هناك عدد كبير من المصابين بهذا المرض الخبيث وهي تريد أن تكون قدوة لهم في كيفية مواجهة هذا المرض”.

وإعترفت إليسا أنّ “أكثر ما ساعدها في التغلب على هذا المرض هو أنها شخصية تهتم بصحتها جيدا.

فاكتشفت المرض مبكراً وعالجته، إضافة إلى محبة المحيطين بها”.