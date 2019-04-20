إليسا تهدد: “في هذه الحالة فقط” سأقوم بإتخاذ إجراء صارم!

هددت النجمة اللبنانية إليسا أنها ستقوم بإتخاذ إجراء صارم، بحظر كل شخص من حسابها على تويتر، في حال سخريته من ديانتها المسيحية.

وجاء هذا تزامنا مع احيائها حفلا غنائي رفقة المطرب العراقي ماجد المهندس، يوم أمس الجمعة، في فندق الهيلتون بجدة في المملكة العربية السعودية.

وكتبت الفنانة غاضبة في تغريدة لها:” كل من يسخر من ديني، فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا”.

كما أعلنت إليسا عن تأجيل طرح أحدث كليباتها الغنائية “كرهني”، من أحدث ألبوماتها “إلى كل اللي بيحبوني”.

وغردت لمتابعيها: “لدي خبران، السيء هو تأجيل كليب “كرهني” يومين، لأن المخرجة إنجي جمال تصر على إعطاء الأفضل”

مضيفة: “أما الخبر الرائع سأحيي حفلات في تونس والمغرب هذا الصيف”.