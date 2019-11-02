إليسا تهنئ الجزائريين بعيد الثورة التحريرية من باريس

قدمت النجمة اللبنانية، إليسا، تهنئة للشعب الجزائري، من مسرح الأولمبيا بباريس، أين أحيت حفلا غنائيا مميزا وسط حضور جماهري ضخم.

واغتنمت ملكة الإحساس هذه المناسبة، لتعايد الجزائريين بمناسبة عيدهم الوطني، الموافق للفاتح من شهر نوفمبر، وإحيائهم لإندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

وتعتبر إليسا، سادس مطربة عربية تغني على هذا المسرح، بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وأحلام ونجوى كرم، والمطرب الشعبي حكيم.

للتذكير، تستعد إليسا لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والمقرر إطلاقه في بداية السنة الجديدة.

ويعد هذا الألبوم، الأخير في مشوارها الغنائي، بعد قرارها بإعتزال الفن.