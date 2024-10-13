إليسا توجه رسالة قوية للبنان

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة قوية عن بلدها لبنان، وما يحدث به خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الفنانة إليسا، خلال حفلها بدبي الذي أقيم مساء أمس، أنها قررت أن تقيم حفلها حتى توصل صوت اللبنانين في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت إليسا، إنها تشاهد ما يحدث في بلدها لبنان عبر التلفزيون بكل حزن، ولكنها وجدت أنها ليس لها فائدة. لذلك قررت أن تُحيي حفلها في دبي حتى يصل للعالم أن لبنان سيصبح أفضل.

وفي سياق آخر، أعادت الفنانة نشر فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، للإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، والذي أحدث حالة من الجدل.

حيث ظهرت الإعلامية، خلال تقديمها المساعدة إلى النازحين في بيروت، بسبب القصف الذي تعرضت له العديد من القرى في جنوب لبنان خاصة الضاحية الجنوبية، خلال الفترة القليلة الماضية.

وكتبت إليسا التي انتقدت تصرفاتها معتبرة أن ما يحدث لا يمكن أن يكون مبرراً للاعتداء على الممتلكات: “رغم القتل والتشريد. لم نشهد أي مواطن من أهلها الكرام يقتحم منزلاً أو ممتلكات عامة لتحويلها إلى ملجأ خاص. طوال فترة الحرب في غزة”.

وطلبت إليسا من الجميع عدم تحويل الأمر إلى ساحة للنزاع والخلاف، متابعة: “ارحموا بيروت وأهلها. ولا تحولوا العاصمة إلى ساحة للخلافات. لأننا نرى محاولات مستفزة لاحتلال مبانٍ ومؤسسات ومحال تجارية”.