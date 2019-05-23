إليسا توضح حقيقة خضوعها لجراحة جديدة

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، حقيقة خضوعها لجراحة جديدة في يدها، نتيجة المضاعفات التي أصابتها، خلال علاجها من سرطان الثدي.

وقالت إليسا، عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”: “أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي، بسبب مضاعفات العمليات”.

وتابعت الفنانة: ” لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة.. بحبكن”.

وتفاعل عدد كبير من متابعين إليسا، مع تغريدتها، وتمنوا لها السلامة، خاصة بعد الفترة العصيبة التي عاشتها.

يُذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في يدها اليسرى، للتخلص من احتقان المياة الناتج عن علاجها، من مرض سرطان الثدي.

وكانت إليسا، قد أعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، من خلال كليب أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني”.