إليسا تُحدث ضجة بحديثها عن سبب عدم إنجابها

أثارت المطربة اللبنانية إليسا، موجة من الجدل، بسبب تصريحاتها الأخيرة ببرنامج “HiaHub” ضمن فعاليات موسم الرياض، وحديثها عن سبب عدم إنجابها حتى الآن.

وقالت إليسا أن الطفل ليس سند حقيقي لأهله، وأوردت: “أنا أكره هذه الكلمة لأنني دائماً كنت أسمعها. وأرفض سماعها. إنو لازم تجيبوا ولد ليكون سند لكم بآخرتكم. لماذا متى رأيتي ولد قاعد مع أهله لما كبروا؟”.

وأضافت الفنانة: “كم شفت أهل ماتوا بمأوى العجزة لأن أولادهم تركوهم وسافروا. هذا ليس كلاما منطقيا، هذا موروث إجتماعي، الولد ليس سند”.