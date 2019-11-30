إليسا حزينة بسبب الأحداث الأخيرة في لبنان والعراق

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

تعيش النجمة اللبنانية إليسا، حالة من الحزن بسبب الأحداث الأخيرة في لبنان والعراق، وعادة ما تعبر عن رأيها تجاه ما يجري عبر تغريداتها.

وكتبت إليسا عبر صفحتها على تويتر: ” كثير مبكية المشاهد المتنقلة من العراق للبنان، لما الأحلام ببكرا أحلى تصير تخوين وعنف وقتل”.

مضيفة: “رغم كل هالشي مصرين نكون عم نحلم، بيحقلنا نحلم، بيحقلنا نعيش بسلام”.

وتفاعل متابعو النجمة مع منشورها عبر التعليقات، مؤيدين كلامها.