إليسا غاضبة وتدافع عن زوج نانسي عجرم

أعربت النجمة اللبنانية إليسا، عن غضبها من مطالبة البعض بحبس زوج زميلتها الفنانة نانسي عجرم، بعد إطلاقه النار على المسلح الذي اقتحم منزله فجر اليوم.

وكتبت إليسا على صفحتها بتوتير: ” عيب تلفيق الحكي بهذه الظروف، العقول المريضة تقعد جانبا! وفادي الهاشم أنبل إنسان بما عمله لحماية عائلته، ويجب أن يتم الإفراج عنو بسرعة، كلنا لو كنا في مكانه لعملنا نفس الشيئ”.

وكانت إليسا قد هنأت نانسي وعائلتها بالسلامة مباشرة بعد الحادث الأليم الذي وقع لهم وكتبت: “ألف الحمد لله عسلامتك وسلامة عيلتك وبناتك”.

مضيفة: “الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمى بناتك، ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير، الله يحميكي ويحمي عيلتك، العيلة أهم شي”.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد، بهدف السرقة، مدججا بسلاح تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي هاشم.

ليشهر السارق المسدس في وجه زوج نانسي عجرم، فحصل إطلاق نار بينهما، مما أدى لمقتل السارق على الفور.

وحضرت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية إلى فيلا نانسي عجرم، مكان وقوع إطلاق النار، وفتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث في الفيلا.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ساعات من الحادث، صورة للفنانة نانسي عجرم تظهر إصابتها برجلها، وصورة أخرى للسارق وقد فارق الحياة.

وأصدر القضاء اللبناني، قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم، بعد قتله للسارق، حيث أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرار التوقيف، لإتخاذ الإجراءات القانونية.

ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي@NancyAjram — Elissa (@elissakh) January 5, 2020