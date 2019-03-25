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إليسا : “فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون”

فن وثقافة
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إليسا : “فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون”
بقلم نادية بن طاهر

خرجت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن صمتها، بعد تطور الأحداث بشأن القضية الفلسطينية، مؤخرا.

حيث نشرت الفنانة على صفحتها الرسمية في تويتر، منشورا حول فلسطين، قالت فيه : “أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون”.

وتساءلت النجمة اللبنانية : ” أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض، من أرض سلام إلى أرض حروب؟”.

وتعرف الفنانة اللبنانية إليسا، بمواقفها الانسانية والسياسية، وهي من أكثر الفنانات متابعة، للشؤون الدولية.


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