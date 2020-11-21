إليسا من بين أكثر 50 شخصية مؤثرة في العالم

أختيرت النجمة اللبنانية إليسا، ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة على موقع “تويتر” لعام 2020.

واحتلت الفنانة اللبنانية، المرتبة 45 في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة، وهي الوحيدة من الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت مؤسسة “brandwatch” المعنية بتحليل البيانات، عن لائحة نجوم العالم الذين كانوا مؤثرين بما كتبوه أو نشروه على حساباتهم على تويتر.

وضمت القائمة، أشهر الأسماء في العديد من المجالات كلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والفنانة شاكيرا.

بينما احتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المركز الأول.

وعبرت إليسا عن سعادتها بهذا الإنجاز وكتبت: “فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترهم تأثيرا”.