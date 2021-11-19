  إليكِ أفضل الطرق لإنهاء الخلاف بين الأولاد..

الخلاف بين الأولاد

كثيرا ما تحدث خلافات بين الأولاد، وهو أمر لا بد منه منذ الصغر، وأسبابه متعددة، قد تكون على حب الأبوين على ملابس وأشياء أخرى وربما على قربهم ومحبتهم لبعضهم البعض.

وهذه الخلافات بين الأولاد قد تعلو بين الأشقاء، قد يكون الأمر بدء إحساس برجولة عند الولد ترفضه الفتاة، أما بين الفتيات ففي الغالب هو شجار بسيط.

لكن السؤال هنا كيف تتصرفين لتوقفي المشاحنات بينهم وتزرعين المحبة في وسطهم؟

الخلاف بين الأولاد

سيدتي:

لتتجنبي الخلافات بين الأولاد احرصي أن لا تفرقي في المعاملة بينهم على أي جانب من الجوانب عاطفيًا أو ماديًا حتى لا يكون الشجار بسببك أنت أو أبيهم.

اشركيهم دومًا معك واهتمي بهم اغرسي فكرة احترام الكبير والعطف على الصغير بينهم لا تفرقي بين الولد والبنت والشاب والفتاة فذلك ليس من العدل وهو تصرف غير مستحب.

نادي أولادك باسمه المحبب أو اجعلي لكل منهم اسم التدليل أو اسم تظهرين فيه محبتك حبيبة أبيها العبقري الصغير الأميرة الجميلة، وإياك ثم إياك أن تستعملي أسماء غير لائقة أو نتعتي أحدهم بصفة تحرجه وتخجله.

لا تنصري أحدهم على الآخر بالظلم لأنه الأقرب عند وقوع الخلافات. ولا بالعدل إلا بعد تصفية النفوس وبيان المشكلة علمي الاولاد معنى الحب الجماعي والعمل الجماعي والمشاركة في المنزل وخارجه إن كان بينهم سر فلا تجعلي أحدهم يفشيه وليكن كل منهم أمين على أسرار أخيه إلا أن تكون مشكلة كبرى.

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