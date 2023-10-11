إليك تكلفة شراء منزل في كل دولة بأوروبا

من مراكز المدن إلى الضواحي الجميلة والهادئة، يمكن أن يكون سوق الإسكان الأوروبي واسعًا جدًا ويقدم العديد من خيارات الإقامة المختلفة.

ومع ذلك، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، يمكن أن تكون أسعار المنازل والشقق في دول الاتحاد الأوروبي. مختلفة قليلاً عما كانت عليه قبل بضع سنوات.

ويكشف تقرير حديث صادر عن يوروستات أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2022. وكانت هذه التقلبات أكثر وضوحا في العقد الماضي، من ناحية أخرى، ارتفعت الإيجارات بشكل مطرد خلال نفس الفترة.

فيما يلي قائمة شاملة لأسعار المنازل في جميع أنحاء أوروبا:

النمسا

يمكن أن يكلف شراء منزل جديد في النمسا حوالي 492,500 يورو، حيث تكشف البيانات الصادرة عن .Statista أن أسعار المتر المربع في البلاد تتراوح بين 4,925 يورو للمنازل الجديدة وحوالي 3,737 يورو للمنازل القائمة. وهذا يعني أن شراء المنازل القائمة في البلاد يمكن أن يكلف حوالي 373.700 يورو.

الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة مؤهلون لشراء سكن في النمسا، ولكن يجب أن يكون لديك دخل شهري قدره 4000 يورو. أو أكثر حتى تتمكن من المشاركة في برنامج تصريح الإقامة للأفراد الذين لا يحتاجون إلى دعم مالي.

من ناحية أخرى، قد يجد الأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة صعوبة أكبر في شراء العقارات في البلاد. حيث يتعين عليهم الحصول على إذن من السلطات والالتزام بعدة شروط. والتي يمكن أن تشمل العيش في نفس المنزل أو الشقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. تعد ضواحي فيينا والمدينة نفسها هي الأغلى. بينما في المدن الصغيرة تكون أسعار العقارات أقل.

بلجيكا

يمكن أن تكلف المنازل في بلجيكا حوالي 310,200 يورو، مما يعني أن سعر المتر المربع. هو 3,102 يورو، لمنزل مريح الحجم تبلغ مساحته حوالي 100 متر مربع.

ومن الناحية المنطقية، تكون أسعار العقارات أعلى في المقاطعات ذات التركيز السكاني العالي. مثل برابانت وأنتويرب وبروكسل، حيث تصل الأسعار إلى حوالي 4000 يورو للمتر المربع.

بلغاريا

تتمتع هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية بواحد من أقل أسعار المنازل، حيث يبلغ سعر المتر المربع 1650 يورو. بإجمالي يصل إلى 165000 يورو للمنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع.

أسعار المنازل للمتر المربع هي الأعلى في العاصمة صوفيا، حيث تبلغ تكلفة الشقة المكونة من غرفتي نوم حوالي 145.000. إلى 180.000 يورو، بينما يمكن أن تصل تكلفة المنازل إلى 450.000 يورو.

كرواتيا

يمكن أن يكون هذا البلد الجميل بشكل استثنائي موطنًا للأشخاص الذين يحبون الطقس اللطيف. ويحبون العيش بالقرب من الشاطئ. ومع ذلك، فهذه واحدة من الدول الأوروبية النادرة. التي يكون فيها شراء العقارات في العاصمة أرخص قليلاً من الوجهات الشهيرة.

في حين أن متوسط سعر المنزل يبلغ 167,800 يورو في جميع أنحاء كرواتيا، فإن المتر المربع للمنزل في سبليت. يصل إلى 2,985 يورو، مما يشير إلى أنه يمكن للمستثمرين دفع 130,700 يورو. إضافية في هذه المدينة مقابل منزل مساحته 100 متر مربع مقارنة بما يدفعونه في أي مكان آخر. آخر في البلاد. تمتلك أوسييكا أدنى أسعار للمتر المربع في كرواتيا – حوالي 1057 يورو.

قبرص

أسعار المنازل في هذه الدولة الجزيرة أعلى بـ 200 يورو فقط من أسعارها في كرواتيا – ومع ذلك. فإن شراء العقارات في مدن مثل ليماسول ولا آكا وبافوس وفاماغوستا. يمكن أن يفرغ محافظ المستثمرين حقًا حيث يبلغ سعر المتر المربع حوالي 3400 يورو.

بمعنى آخر، بينما يشتري المرء منزلاً في موقع رائع مثل ليماسول. يمكن للمستثمرين الآخرين شراء عقارين بنفس القيمة في أجزاء أخرى من البلاد.

التشيك

تبلغ تكلفة المنزل الذي يمكن لعائلة أن تعيش فيه بشكل مريح حوالي 375.300 يورو في التشيك. وتبلغ تكلفة المتر المربع للمنازل القائمة حوالي 2.570 يورو. مما يشير إلى أن مثل هذا المنزل يمكن أن يكلف 2570.000 يورو إجمالاً.

وهذا يعني أن شراء منزل في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان يكلف 118.300 يورو، أكثر من المناطق الأخرى.

الدنمارك

يمكن أن تتكلف الأمتار المربعة في الدنمارك من 3,104 يورو للمنازل الجديدة إلى 2,469 يورو للمنازل القائمة. مما يشير إلى أنه في المتوسط، يمكن أن يكلف المنزل. الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ما يصل إلى 310,400 يورو.

ويمكن للأجانب في الدنمارك أن يواجهوا وقتًا عصيبًا حقًا عندما يقررون شراء منزل هناك حيث يُحظر بيع عقارات. الإقامة للأجانب في المدن والمناطق الساحلية، باستثناء الأجانب الذين عاشوا في البلاد. لأكثر من خمس سنوات، أولئك الذين لديك تصريح إقامة أو عمل ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في الدنمارك.

استونيا ولاتفيا وليتوانيا

يستطيع الأجانب في إستونيا شراء العقارات بمجرد حصولهم على تأكيد من السلطات. وبشكل عام، فإن الجزر الصغيرة والأماكن القريبة من الحدود مع روسيا هي فقط خارج السوق لشراء العقارات.

ويمكن شراء منازل جديدة في إستونيا بمبلغ 312 ألف يورو. في حين أن الأسعار أقل في لاتفيا (162500 يورو) وليتوانيا (114600 يورو).

فنلندا والنرويج والسويد

ومن بين هذه البلدان الثلاثة، فإن تكلفة المنازل هي الأعلى في السويد (699.200 يورو). حيث تصل مساحة المتر المربع للمنازل الجديدة إلى 6.992 يورو. يمكن أن تبلغ أسعار المنازل في النرويج ذروتها عند 420.400 يورو و518.300 يورو في فنلندا.

يمكن للأجانب بسهولة شراء العقارات في فنلندا، باستثناء مقاطعة آلاند. وكذلك في النرويج والسويد. ومع ذلك، تختلف الأسعار، حيث تمتلك العواصم عقارات أكثر تكلفة.

فرنسا وألمانيا وهولندا

يمكن أن تصل أسعار المنازل الجديدة في فرنسا إلى حوالي 463,900 يورو و348,900 يورو. للمنازل القائمة، ويبلغ الفرق بين هذين النوعين من المنازل 115,000 يورو.

علاوة على ذلك، تكشف بيانات Statista أن شراء منازل جديدة في ألمانيا يمكن أن يكلف 480 ألف يورو. في حين أن سعر المتر المربع من المنازل القائمة يمكن أن يصل إلى 3400 يورو. مما يشير إلى أن الفرق بين المنازل الجديدة والقائمة يمكن أن يصل إلى حوالي 140 ألف يورو.

تبلغ تكلفة المنزل الجديد في هولندا حوالي 357,200 يورو، أي أقل بحوالي 54,400 يورو من المنزل الحالي. ويصل سعر المتر المربع لهذه المنازل إلى 3,572 يورو.

اليونان

يمكن للأجانب في هذا البلد الأوروبي الاستفادة من شراء الشقق والفيلات من خلال الحصول على تصريح إقامة. من خلال التأشيرة الذهبية اليونانية. يجب أن يكون الحد الأدنى للاستثمار حوالي 250,000 يورو. في حين يمكن أن ترتفع أسعار المنازل في المتوسط إلى 361,900 يورو.

المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا

يصل سعر المتر المربع في المجر، في المتوسط، إلى 2515 يورو. بينما في سلوفينيا وسلوفاكيا يمكن أن يصل إلى حوالي 1927 يورو و1593 يورو.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون ليوبليانا أكثر تكلفة من المدن الأخرى في سلوفينيا. حيث يصل سعر المتر المربع إلى حوالي 2300 يورو. وبالمثل، فإن منطقة براتيسلافا في سلوفاكيا. لديها أسعار أعلى (2231 يورو) مقارنة بمنطقة بانسكا بيستريكا (923 يورو).

أيسلندا وأيرلندا

يمكن أن تكلف أسعار المنازل في أيسلندا 339000 يورو. في حين أن أسعار المنازل في أيرلندا أرخص قليلاً – حوالي 335000 يورو.

وبينما يمكن أن تصل أسعار المتر المربع في العاصمة الأيرلندية دبلن إلى 4300 يورو. فإن أسعارها في المدن المركزية في أيسلندا تبلغ حوالي 3828 يورو.

إيطاليا والبرتغال وأسبانيا

يمكن أن تكون المدن الإيطالية الشهيرة مثل البندقية وميلانو هي الأغلى في إيطاليا – 4,467 يورو للمتر المربع. بينما في المتوسط، يمكن أن يكلف المنزل في إيطاليا 189,600 يورو.

ويمكن أن تصل أسعار المنازل في البرتغال إلى 10.000 يورو للمتر المربع في لشبونة. مما يشير إلى أن شراء منزل بمساحة 100 متر مربع هناك. يمكن أن يكلف حوالي مليون يورو. مناطق أخرى مثل ألينتيخو (833 يورو) وجزر الأزور (1200 يورو) أرخص.

في حين أنهت البرتغال برنامج التأشيرة الذهبية، فإن برنامج التأشيرة الذهبية في إسبانيا لا يزال مستمرًا. ويمكن للمستثمر الحصول على تصريح إقامة من خلال استثمار ما لا يقل عن 500000 يورو في العقارات. في المتوسط، تبلغ تكلفة المنازل الجديدة في إسبانيا حوالي 178.600 يورو.

بولندا ورومانيا

يمكن أن يصل سعر المتر المربع للمنزل الجديد في بولندا إلى 1,975 يورو، بإجمالي يصل إلى 173,200 يورو.

وفي رومانيا، تكون المنازل الجديدة، في المتوسط، أرخص من مثيلاتها في بولندا – بحوالي 137 ألف يورو.

يتعين على الأجانب في بولندا الحصول على تصريح قبل شراء الأراضي لبناء المساكن، ويجب ألا تتجاوز مساحتها 50 فدانًا. بينما يمكن للمواطنين الأجانب في رومانيا شراء العقارات هناك. إذا قاموا بتسجيلها بملكية المواطنين المقيمين الذين عاشوا في البلاد لمدة ما لا يقل عن 183 يوما في السنة.

سويسرا

علاوة على الأسعار المرتفعة جدًا للمتر المربع (13.280 يورو)، فإن سويسرا لديها أيضًا الكثير من الإجراءات للأجانب. الذين يتطلعون إلى شراء العقارات هناك. لا يمكن إجراء الشراء إلا بتصريح خاص من سلطات البلديات. والتي لديها جميعها قواعد محددة فيما يتعلق بحجم السكن والموقع والإذن بإعادة بيع الكائن.