إل جــي الكترونيكس تعود بحلول كاملة ومبتكرة لقطاع الفندقة

يبحث العديد من نزلاء الفنادق عن تجارب شخصية عالية الجودة وفريدة من نوعها في غرفهم. وتستجيب سلسلة OLED Hotel TV الجديدة من “إل جي” تمامًا لهذا الطلب. بحيث وتستهدف جميع الفنادق، من خلال عرض أجهزة تلفزيون بأشكال راقية وصور مكثفة ، بالإضافة إلى تقديم حل الفندق التفاعلي Pro: Centric Direct.

من خلال جميع ميزاتها طورت “إل جي” تشكيلة من المنتجات للاستخدام التجاري موجهة للفنادق. من أجل توفير الراحة المثالية أثناء إقامة نزلائها. مما يتيح إمكانية الإستفادة من خيارات واسعة للترفيه.

كما فكرت “إل جي” في أدق التفاصيل، بحيث يمكن تقديم الحل الجديد للفنادق في جميع الغرف. وتصل إلى مكاتب الاستقبال لتوفير رفاهية الزبائن.

أنشأت شركة “إل جي” منصة تطبيقات أعمال متعددة الاستخدامات: Pro: Centric.. هذه الميزة توجد في البرامج الوسيطة لتلفزيونات “إل جي” التجارية. والتي تم تصميمها خصيصًا للصناعة الفندقية، وهي تدعم لغات HTML5، GEM (Java) و Flash لتحسين الراحة والمرونة للمطورين.

بالإعتماد على أدوات Pro: Centric ، أصبح من الممكن الآن تحسين الخصائص الوظيفية للتلفزيون. لتطوير تصاميم التطبيقات التي توفر تأثير بصري قوي، وخيارات متعددة ومحسنة لخدمة للعملاء.

كما توفر Pro: Centric ميزات اتصال لتشغيل المحتوى من الأجهزة المحمولة على شاشة Smart TV Pro: Centric.. ويمكن للعملاء الاستمتاع وبسهولة بالصوت والصورة من أجهزتهم المحمولة بفضل التلفزيونات الذكية Pro: Centric عبر الاتصال اللاسلكي. مثل: Bluetooth ، DIAL ، DLNA و Miracast.

هذه التشكيلة من تلفزيونات ” الفندق” تترك انطباعًا فوريًا. تتيح الشاشة النحيفة والحامل الغير ملحوظ إمكانية دمج الجهاز بشكل مثالي في أي ديكور أنيق.

ألوان رائعة وجودة فريدة من نوعها..

كما تضمن تقنية OLED، المشهورة بعمق مستويات اللون الأسود وكمال تباينها، ألوانًا رائعة وجودة فريدة من نوعها للصورة.

وعلى عكس التقنيات الأخرى، لا تعتمد “إل جي” LG OLED على الإنارة الخلفية.

في الواقع، كل بكسل يتم التقاطه بشكل منفصل، يشكل مصدر الضوء الخاص به. لذلك تم إنشاء اللون الأسود من خلال إيقاف تشغيله، مما يسمح بعمق كامل والألوان التي تبرز بشكل مكثف أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء مشاهدة التلفزيون بالكامل، دون تشويه للصورة. من أي زاوية في الغرفة بفضل تقنية NanoCell TV التي توفر طيفا واسعا للألوان والدقة الواقعية. والهدف من ذلك هو جعل المحتوى غامرًا ومثيرًا للإعجاب.

ولاستكمال مجموعة أجهزة التلفزيون المبتكرة من “إل جي” المصممة خصيصًا للفنادق الفاخرة ومختلف البيئات المهنية. يوفر LG ULTRA HD التوافق مع أنظمة التحكم السمعية بصرية ونظام إدارة المحتوى الذي يجعل التفاصيل مؤثرة. مع دقة أكبر بـ 4 مرات ، مما يوفر تجربة رائعة للعملاء .

كشركة رائدة في التكنولوجيا والابتكار، تقدم “إل جي” أيضًا مجموعة من الروبوتات التي تتوافق مع احتياجات الصناعة الفندقية. لتوفير تجربة فاخرة للعملاء، من خلال التشغيل المستقل والآمن بالإضافة إلى العديد من الوظائف المريحة.

كما توفر LG CLOi ServeBot (نموذج الدرج) مساحة تخزين واسعة. مع توصيل المواد والحاجيات التي يطلبها نزلاء الفندق بكفاءة ، علاوة على ذلك ومن خلال التعقيم الشامل. يخلق LG CLOi UV-C Bot بيئة ممتعة دون القلق من انتشار العدوى.

إدارة واجهته ونظامه يمتازان بالسهولة في الإستخدام للجميع. مع عرض مدى التقدم في التعقيم بسهولة على تطبيق الهاتف المحمول.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس“:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة. من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة. من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل.

كما طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”.

هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.