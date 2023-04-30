إل جـي الكتـرونيــكس الجـــزائر تحسن فن الطبخ

تعد الاستقلالية وتوفير الوقت جزءًا من الاهتمامات اليومية، ومن هذا المنطلق. تعمل” إل جي الكترونيكس الجزائر” على تزويد مستخدميها بالتكنولوجيات المبتكرة التي تحول المطبخ إلى مساحة ذكية.

لهذا، قام العملاق الكوري الجنوبي بإنشاء ميكروويف NeoChef لهذا الغرض، لتوفير تجربة طهي راقية وبتصميم فريد.

يتكيف ميكروويف NeoChef مع أي مطبخ داخلي، مما يضفي لمسة راقية. ويأتي هذا الجهاز مزودًا بالعديد من التكنولوجيات المتقدمة التي تميزه عن أجهزة الميكروويف الأخرى الموجودة في السوق.

ومن أبرز ميزاته تقنية المحرك “العاكس الذكي” التي تسمح بتحديد مستوى الطاقة في بداية الطهي وتعديله أثناء العملية اعتمادًا على خيار الطهي المحدد مع توفير الطاقة. مع هذه التقنية. يصل ميكروويف NeoChef إلى طاقة متغيرة تصل إلى 1200 واط. مما يوفر طهيًا سريعًا ومتساويًا واقتصاديًا في غضون 20 دقيقة فقط.

كما تم تجهيز هذا الميكروويف أيضًا بتقنية ™Lightwave التي تعمل بمصباح هالوجين بفتيل دقيق جدًا لطهي الطعام من خلاله وعلى السطح. مع الاحتفاظ به طازجا وبنكهته أيضا. وتوفر هذه التقنية التسخين المسبق السريع وامتصاص الحرارة من أجل الطهي الأمثل.

ويحتوي إل جي LG NeoChef على تجويف EasyClean يسمح بتنظيف سهل وسريع للجهاز. هذا التجويف يأتي بطبقة صحية مضادة للبكتيريا تقضي على 99.99٪ من البكتيريا ، وهي مقاومة للشحوم لتنظيف أسرع مرتين من الميكروويف التقليدي.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس”:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل. طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”. هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.