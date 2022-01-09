“إل جي إلكترونيكس” الجزائر تطلق مجموعتها الجديدة من التلفزيونات

أطلقت شركة “إل جي إلكترونيكس” الجزائر مجموعتها التلفزيونية الجديدة المكونة من ثلاثة موديلات ، “أوليد OLED ” و “نانو سيل NanoCell “و”أو أش دي UHD “.

وذلك خلال حفل عشاء حول السحر والاكتشاف ، ما ترك الضيوف يعيشون تجربة تلفزيون فريدة لا تُنسى من خلال الانغماس في” BlackBox ” من “إل جي”.

وحسب بيان الشركة، فإنه من خلال تنظيم هذا الحدث ، سلطت “إل جي” الضوء على مجموعتها الجديدة في أجهزة التلفزيون.

والتي تعتبر أكثر أجهزة التلفزيون حصدا للألقاب في العالم والأكثر اختيارا لمحبي ألعاب الفيديو والسينما والرياضة بامتياز.

وذلك نظرًا لخياراتها ووحداتها وتكوينها العديدة. مكرسة لكل شغف.

وتتكون هذه المجموعة الجديدة المبتكرة والحديثة من ثلاث فئات للمنتجات:

تلفزيونات “أوليد OLED ” :

تم تكريم تلفزيونات LG OLED كأكثر التلفزيونات فوزا بالجوائز في العالم ، وقد تم تكريمها من قبل خبراء السينما في حفل توزيع جوائز Emmy® السنوي الثاني والسبعين للتكنولوجيا والهندسة.

وتتميز تقنية”أوليد OLED “من”إل جي”بوحدات البكسل ذاتية الإضاءة التي يمكن تشغيلها وإيقافها لتحقيق اللون الأسود المثالي مع تباين لا نهائي وألوان مرنة على عكس أجهزة تلفزيون LED و LED الصغيرة التي تستخدم الإضاءة الخلفية العكسية.

كما تميز تلفزيونات«أوليد OLED « بأحدث حلول لتكنولوجيات Dolby. Dolby Vision IQ الذي يستخدم البيانات الوصفية بالإضافة إلى مستشعرات الضوء المدمجة في التلفزيون لتحسين جودة الصورة وفقًا لنوع المحتوى والبيئة المحيطة.

ويوفر Dolby Atmos صوتًا متعدد الأبعاد وغامر, و يفر هذا المزج القوي تجربة أكثر واقعية عند مشاهدة فيلم.

ولجعل هذه التجربة أكثر إثارة للإعجاب، قامت”إل جي”بدمج تقنية HDR الخاصة بها والتي تستخدم بيانات وصفية ثابتة لإنشاء HDR 10 Pro الذي يعدل اللون والسطوع.

وبالتالي يكشف عن مزيد من التفاصيل في المشاهد الساطعة والداكنة، ويثري الألوان ويجعلها تبدو أكثر واقعية.

كما تعمل أيضًا على تكثيف محتوى HDR الكلاسيكي ، مما يجعل جميع أفلامك ومسلسلاتك المفضلة أكثر حيوية وحيوية.

ويعتبر تلفزيون”أوليد OLED “, أيضًا أفضل و أحسنتلفزيون بامتيازللألعاب، لما يوفر من خيارات ولوحداته وتكوينه العديدة المخصصة للألعاب. كأول تلفزيون متوافق مع NVIDIA G-SYNC ، فإن”أوليد OLED “هو الخيار الأمثل لألعاب الفيديو الخاصة بك.

وبفضل تقنية G-SYNC، ستكون جميع ألعاب الكمبيوتر أكثر وضوحًا وسلاسة مع تقليل الاهتزازات وتأخر العرض والوميض. تتميز بتأخير عرض منخفض للغاية بفضل وقت الاستجابة المذهل الذي يبلغ 1 مللي ثانية.

ويضمن هذا أن كل إجراء يتم إجراؤه على وحدة تحكم اللاعب يتم تنفيذه على الشاشة على الفور، مما يمنح أسبقية على المنافسين ، فضلاً عن خلق فرص أكبر للفوز أيضًا .

وتعتبر “إل جي”أجهزة التلفزيون الأولى في العالم التي تدعم اللعبة. ” Dolby Vision المذهل ® HDR بدقة 4K بمعدل تحديث 120 هرتز للألعاب.

مما يضفي بُعدًا جديدًا تمامًا على تجربة الألعاب. بالإضافة إلى دعم VRR و ALLM للتكيف مع التغييرات في معدلات الإطارات والحد من تمزق الشاشة ، فإن تلفزيونات”أوليد OLED “, حاصلة على اعتماد HDMI 2.1. بالنسبة للرسومات.

ويعمل وضع HGiG على تحسينها ويعرض كل لعبة بأفضل ميزاتها مع الحفاظ على راحتك البصرية بضوء أزرق أقل.

هذا ويوجد في قلب كل تلفزيون من”أوليد OLED “, معالج الجيل الرابع AI 4K α9 Gen4 ، وهو شريحة ثورية تستخدم خوارزميات التعلم العميق لتحليل المحتوى وتحسينه. تكون عمليات ضبط الصوت والصورة تلقائية ، لذا يصبح كل ما تشاهده مذهلاً.

ناهيك عن LG ThinQ ، مساعدك الصوتي المفضل الذي سيساعدك على التحكم في التلفزيون بصوتك من خلال شاشة رئيسية جديدة توفر المزيد من الراحة والتحكم.

وتعرض هذه الشاشة الرئيسية الجديدة اقتراحات المحتوى المخصصة ، وتمنحك وصولاً أكثر ملاءمة إلى مفضلاتك ، وتتيح لك التحكم في أجهزتك المتصلة من مكان واحد.

ويتميز جهاز التحكم عن بعد Magic الجديد بتصميم مريح يجعل من السهل التعامل معه ، بينما يسمح نظام التأشير والتمرير بإجراء عمليات بحث أسرع. يوفر AI المدمج وصولاً سهلاً إلى الخدمات.

بينما تمنحك الاختصارات إلى الأنظمة الأساسية الرئيسية الوصول إلى المحتوى المفضل لديك.

علاوة على ذلك، يحتوي الآن على وظيفة MagicTap ، وهي خدعة ذكية جديدة تربط هاتفك بالتلفزيون.

ييلغ سعر طراز”أوليد OLED “,الذي تسوقه “إل جي الجزائر” هو الطراز C1 المتوفر بمقاس 55 بوصة بسعر 299،900 دج.

تلفزيونات “نانو سيل NanoCell ” :

توفر تقنية “Nano Cell TV” الجديدة من “إل جي”جودة شاشةغير مسبوقة,بصورة لا مثيل لها وألوان أكثر واقعية ودقة من جميع الزوايا وتباين غير محدود.

ويكمن السر وراء الألوان النقية هو تقنية “نانو سيل NanoCell ” الخاصة يعلامة “إل جي”.

يستخدم تلفزيون “نانو سيل NanoCell ” الجسيمات النانوية ، وهي تقنية النانو الخاصة بعلامة “إل جي”، لفلترة اللون وصقله عن طريق إزالة الشوائب من أطوال موجات RGB.

ويعني هذا أنه سيتم عرض الألوان النقية والحقيقية فقط على الشاشة. والنتيجة هي صورة أكثر إشراقًا وواقعية تجعل المحتوى ينبض بالحياة.

وبفضل العرض الرائع للألوان المطلقة التي يتم عرضها بطريقة دقيقة ، ستحصل على نفس الصورة حتى عند عرضها من زوايا واسعة. مع ما يقرب من 8 ملايين بكسل، يقدم تلفزيون “نانو سيل NanoCell ” صورة أكثر وضوحًا وتفصيلاً بشكل واضح من أجهزة التلفزيون عالية الدقة القياسية.

كما هو الحال مع أجهزة تلفزيون OLED ، تتميز مجموعة تلفزيونات “نانو سيل NanoCell “بأحدث حلول Dolby Vision IQ التي تضبط بذكاء إعدادات الصورة بناءً على نوع المحتوى وظروف الإضاءة بينما توفر Dolby Atmos صوتًا محيطيًا غامرًا – مزيج قوي لخلق تجربة سينمائية حقيقية.

من أحلك قبو إلى ألمع عوالم جديدة, يضيء تلفزيون LG NanoCell لعبتك بألوان نابضة بالحياة, توفر تقنية الألعاب السحابية وتعديلاتها التلقائية للصور عالية الجودة تجربة ألعاب مثيرة للغاية وتنقلك إلى مستوى جديد تمامًا.

ويدعم تلفزيون “نانو سيل NanoCell ” من LG AMD FreeSync ™ Premium لتوفير معدل تحديث متغير أثناء اللعب، مما يقلل بشكل كبير من التأتأة والتمزق للاستمتاع بلعب أكثر وضوحًا وسلاسة. أضف إلى ذلك VRR و ALLM و eARC المتوافقة مع أحدث مواصفات HDMI 2.1 لتقديم أسرع محتوى بدقة عالية مع رسومات سلسة ومتزامنة.

ويقدم تلفزيون “نانو سيل NanoCell ” من “إل جي” لمحبي كرة القدم ، تجربة مبهجة في المباريات. يضفي صوت البلوتوث المحيطي أجواء الملعب على غرفة معيشتك.

بينما تبقيك التنبيهات الرياضية على اطلاع بأحدث الأخبار من فرقك المفضلة عن طريق إرسال إشعار قبل المباراة وأثناءها وبعدها. لذلك لا داعي للقلق مطلقًا بشأن تفويت المباريات الكبيرة لفرقك المفضلة ، حتى أثناء مشاهدة محتوى آخر.

ويوجد في قلب تلفزيون “نانو سيل NanoCell ” من “إل جي” معالج IA 4K α7 من الجيل الرابع ، وهو شريحة ثورية تستخدم خوارزميات التعلم لتحليل المحتوى وتحسينه. تكون عمليات ضبط الصوت والصورة تلقائية ، لذا يصبح كل ما تشاهده مذهلاً.

هذا ويتعرف AI Picture تلقائيًا على نوع المحتوى الذي تشاهده ويزيل التشويش لتحسين جودة الصورة. يوفر هذا صورًا عالية الجودة وأكثر وضوحًا لتجربة غنية بغض النظر عما تشاهده.

ويحلل AI Sound مصادر الصوت ويحسن الأصوات لنوع المحتوى الذي تشاهده. استمتع بصوت نقي مع أصوات أكثر تميزًا وتأثيرات صوتية فائقة الواقعية.

ناهيك عن المساعد الصوتي LG ThinQ ، والشاشة الرئيسية الجديدة وجهاز التحكم عن بعد Magic الجديد الذي يمنحك مزيدًا من الراحة وتجربة مستخدم أفضل.

وييلغ سعر طراز “نانو سيل NanoCell “الذي تسوقه “إل جي الجزائر”هو طراز NA-NO866PA ، ويتوفر بمقاسات 55 و 65 بوصة بسعر 194900 دج. و 239900 دج.

تلفزيونات “أو أش دي UHD “:

تم تصميم تلفزيون “أو أش دي UHD “، لعلامة “إل جي” الجديد ليبقيك مستمتعًا ويفوق توقعاتك. سواء كانت سينما أو رياضة أو ألعاب فيديو ، يوفر تلفزيون “أو أش دي UHD “، صورًا مفصلة بدقة 4K بألوان زاهية. استمتع بصور أكثر واقعية مع أربعة أضعاف دقة الوضوح العالي الكامل.

كما تم تجهيز تلفزيون LG AI بالذكاء الاصطناعي لجعل حياتك أسهل. أسهل قناة والتحكم في مستوى الصوت. عمليات بحث أسرع عن الموسيقى والأفلام والتلفزيون. وأفضل التوصيات بناءً على ذوقك الشخصي.

كل هذا في متناول يدك ، فقط اضغط على زر الصوت وقل الكلمة باللغة العربية بالطبع لأن تلفزيونات “ل جي” هو أول تلفزيون بذكاء اصطناعي يفهم اللغة العربية.

وتمتع تلفزيونات “أو أش دي UHD “، بوسائل حماية مدمجة تتيح لك استخدام التلفزيون بأمان. المكثفات المدمجة تحمي أجهزة التلفاز من الصواعق ، وتوفر أشباه الموصلات الحماية ضد الاندفاعات الكهربائية ، بينما يمنع طلاء هلام السيليكون حول الشرائح دخول الرطوبة.

هذا ويبلغ سعر طراز “أو أش دي UHD “الذي تسوقه “إل جي الجزائر”.هو طراز UP77006LB المتوفر بأحجام 43 و 50 و 55 و 65 بوصة بسعر 99900 دج. 169.900دج و 209.900دج.