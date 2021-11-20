“إل جي إلكترونيكس” ترافق الطلبة في تنظيم تظاهرة المطورين السريعين

ترافق “إل جي إلكترونيكس الجزائر” الطلبة الجزائريين، في تنظيم تظاهرة المطورين السريعين “ديف فاست 2021”.

وتعهدت شركة “إل جي إلكترونيكس الجزائر” بمرافقة ومساعدة الشباب المحبين للتكنولوجيا لتطبيق معارفهم و أفكارهم لتحسين المعيشة اليومية للمواطن.

وتدعم “إل جي إلكترونيكس الجزائر”، روح الإبداع عند الطلبة الجزائرين، بتوفير لهم و للمهنيين وللشركات الجديدة. وامكانيات العمل في شبكات والتعاون عبر دعن الطلبة الجزائريين.

ومهرجان “ديف فاست” هو تظاهرة تنظمها مجموعة مطوري غوغل ومركز التجارة العالمي الجزائر. وهو تجمع لطلبة جامعيين من المعهد العالي للإعلام الألي، و هو موعد هام لعشاق الديجيتال.

وستدعم “إل جي إلكترونيكس الجزائر”، طبعة 2021، من مهرجان “ديف فاست الجزائر”. ويأتي ذلك من أجل لم شمل المطورين في المنطقة، وكل المولعين وعشاق التكنولوجيا، للسماح لهم بخلق حلول إبداعية لتحسين المعيشة اليومية للمواطن.

ويعتبر تحسين المعيشة اليوميةفي صلب اهتمامات “إل جي إلكترونيكس”. ولهذا قدمت تطبيق “إل جي ثين كيو” المزود بتكنولوجيات تطبيقية.

وجاءت لتضيف ذكاء للحياة التكنولوجية، وهذا التطبيق يساعد على تسهيل الحياة. ومنح حياة سهلة للمواطن في بيته، بالحصول على التحكمالسهل في جميع الألات الموجودة في البيت.

كما يقوم تطبيق “إل جي ثين كيو”، بتحليل عادات الاستعمال والاستهلاك، لمنح الزبون نصائح قيمة لتجنب المشاكل التقنية قبل حدوثها.

وسيتمحور موضوع طبعة هذه السنة من “ديف فاست” حول الذكاء الإصطناعي، وكيفية اقتراح حلول فعالة للحياة اليومية للجزائريين.

وستدوم التظاهرة 3 أيام، من 18 ألى 20 نوفمبر 2021، بمقر شركة “ألتيوس سيرفيسز” ببئر خادم.

وستجمع التظاهرة، أكثر من 150 مشارك، يمكنهم ايضا الحضور لسلسلة من المحاضرات تتطرق لمواضيع التكنولوجيات الحديثة، والمقاولاتية، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني.

وسيشاركون في عدة ورشات مثل ورشة الروبوتات، المعلومات، وتطوير المواقع، والأمن السيبراني. كما ستقدم بطولة “هاكاثون” التي ستدوم طوال ثلاثة أيام من المنافسات.

وبتدعيمها لهذه التظاهرة “إل جي إلكترونيكس الجزائر”، تجسد فسلفة وروح العلامة التي ترتكز حول مفهوم “معيشة أفضل”.

وبهذا يتعهد العملاق الكوري الجنوبي بـأن يكون في خدمة زبائنه0 بتوفير حلول تستجيب لتطلعاتهم، وبتقديم حلول إبداعية لتحسين المعيشة اليومية.