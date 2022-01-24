“إل جي إلكترونيكس”..تصميمات وميزات متباينة لطريقة جديدة لمشاهدة التلفزيون

الرفقاء المثاليون لأنماط الحياة اليومية التي تتمحور حول المنزل

ستكشف LG Electronics (LG) عن خطها الأصلي من أجهزة تلفزيون Lifestyle ، المصممة والمطورة لتناسب أسلوب الحياة المنزلي اليوم.

وذلك من خلال توفير أقصى قدر من التنوع والتكامل المكاني الأنيق وطرق أكثر ملاءمة لإنجاز المهام.

يمكن أن تساعد تلفزيونات LG Lifestyle في تحويل المنزل إلى مكتب أو صالة ألعاب رياضية أو معرض أو ورشة عمل أو مركز ترفيهي ، كل ذلك مع تحسين الديكور وجعل الحياة اليومية أكثر متعة.

هذا ويسلط الضوء على هذا النطاق الرائد تلفزيون LG Objet (طراز 65Art90) و LG StanbyME (طراز 27Art10) ، وهما ابتكاران يتجنبان تصميم العرض التقليدي لتقديم قيمة جديدة وتجارب مستخدم.

بفضل عوامل الشكل والوظائف غير المسبوقة ، وتعد هذه المنتجات المميزة الحلول المثالية للمنازل متعددة الوظائف اليوم ، حيث يمثل العمل والتعلم والترفيه والاسترخاء جزءًا من الحياة اليومية.

ويشبه تلفزيون LG Objet، الذي يشبه اللوحة القماشية ، بسلاسة في أي غرفة بأسلوبه البسيط واستخدامه اللطيف للألوان المحايدة.

مما يضفي التطور الفوري والانسجام البصري على أي مساحة داخلية. يتكيف تلفزيون LG Objet مع احتياجات المستخدمين المختلفة بضغطة زر واحدة على جهاز التحكم عن بُعد من LG عن طريق رفع أو خفض غطاء القماش كما يراه المشاهد مناسبًا. قم بخفض الغطاء للكشف عن الامتداد الكامل للشاشة للحصول على أقصى تجربة مشاهدة أو قم بتغطية الشاشة جزئيًا لعرض مجموعة مختارة فقط من ميزات نمط الحياة.

وفي وضع العرض الكامل، توفر لوحة OLED evoمقاس 65 بوصة في تلفزيون LG Objet والمعالج المتقدم تجربة مشاهدة مذهلة تجعل المحتوى من أي نوع ينبض بالحياة بألوان زاهية ودقيقة وتباين استثنائي.

بالإضافة إلى جودة الصورة الرائعة ، يتميز التلفزيون المتميز بنظام صوت بقوة 80 واط 4.2 قناة يوفر صوتًا سينمائيًا لضمان الانغماس التام للمشاهد. عند التعيين على Line View ، يمكن أن يساعد التلفزيون المستخدمين على البقاء على المسار الصحيح طوال الأسبوع باستخدام التاريخ والساعة أو التحول إلى مشغل صوتي مفيد في إعداد الموسيقى ، أو عرض مجموعة من الصور ذات المساحة الحصرية والصور ذات الطابع الطبيعي عند التعيين على المعرض.

غطاء القماش القابل للتبديل، الذي يميز تلفزيون LG Objet عن جميع أجهزة التلفزيون الأخرى الموجودة في السوق اليوم ، هو منتج مبتكر المنسوجات الدنماركيKvadrat. تم اختيار الألوان الثلاثة المتاحة – Kvadrat Beige ، Kvadrat Redwood ، Kvadrat Green – بعناية لقدرتها على مطابقة لوحة ألوان واسعة ومزجها مع مجموعة من التصاميم الداخلية.

التثبيت بسيط وأنيق مثل تصميم Objet TV نفسه. تم تصميم التلفزيون ، النحيف والمتين ، ليتم وضعه مقابل الحائط بزاوية لطيفة تصل إلى 5 درجات ، تمامًا مثل الأعمال الفنية المعروضة في معرض حديث. يسهّل نظام الحافة داخل الكابل الخاص بالتلفزيون توصيل الأجهزة الخارجية مثل صندوق الكابل أو وحدة التحكم في الألعاب مع الحفاظ على خطوطها النظيفة والمعاصرة. يمكن أيضًا تثبيت التلفزيون بشكل متدفق مع الحائط لتحقيق أقصى قدر من التكامل في مساحة المعيشة الخاصة بك.

الابتكار الآخر في مجموعة Lifestyle TV الجديدة من LG ، LG StanbyME، هو الرفيق المثالي لعادات مشاهدة التلفزيون اليوم.

مركز الترفيه الفريد من نوعه عبارة عن شاشة تلفزيون خاصة لاسلكية مزودة ببطارية مدمجة متصلة بحامل متحرك بعجلات مخفية تتيح مشاهدة ثلاث ساعات قبل إعادة الشحن. يمكن نقل LG StanbyMEبسهولة من غرفة إلى أخرى للحصول على حرية عرض مطلقة وشاشته مقاس 27 بوصة هي الحجم المثالي ليس فقط للأفلام والبرامج التلفزيونية ومحتوى الفيديو المتدفق.

ولكن أيضًا لمؤتمرات الفيديو مع العائلة والزملاء ومشاهدة المؤتمرات عبر الإنترنت.

يوفر LG StanbyMEراحة لا مثيل لها وراحة في المشاهدة بتصميمه المريح. يمكن للشاشة الدوران والإمالة والدوران في الاتجاه الأفقي والعمودي. يمكن تعديل الارتفاع ، مما يسمح للمشاهد بتخصيص الوضع وفقًا لسيناريو الاستخدام.

مما يضمن الراحة المثلى عند الاستلقاء على السرير أو الطهي في المطبخ أو الاستلقاء على الأريكة في غرفة المعيشة. البث جعد المحتوى على LG StanbyMEأمرًا سهلاً بفضل ميزة انعكاس شاشة الهاتف المحمول.

والتي تعمل بسلاسة مع أحدث الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS و NFC. يسمح الحامل القابل للفصل للمشاهد بوضع الهاتف أعلى LG StanbyMEلإنشاء حل سريع وآمن لمكالمات الفيديو والدروس عبر الإنترنت وتدفق المحتوى. يمكن للمستخدمين أيضًا توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بـStanbyMEعبر اتصال سلكي (USB ، HDMI) أو لاسلكي.

خيارات التحكم البديهية بما في ذلك التعرف عن بعد واللمس والتعرف على الإيماءات تجعل LG StanbyME أكثر سهولة في الاستخدام. تختلف واجهة المستخدم المصممة خصيصًا لهذا المنتج عن أي واجهة مستخدم تلفزيون ومصممة لتجربة المشاهدة الشخصية للمشاهد. مثل شقيقه التلفزيوني Lifestyle TV.

هذا ويتمتع LG StanbyME بتصميم حديث بسيط يكمل مجموعة متنوعة من الديكورات. يتميز التلفزيون بغطاء خلفي منجّد بنسيج محكم ولمسة نهائية باللون البيج الخالص الحصري ، مما يضفي إحساسًا دافئًا وطبيعيًا على أي مساحة. عندما لا تكون قيد الاستخدام كجهاز تلفزيون.

يمكن أن يساعد LG StanbyMEفي ضبط الحالة المزاجية من خلال عرض الأعمال الفنية الجميلة أو الصور أو التقويم مع الساعة.

كن من بين أول من يشاهد تلفزيونات LG Lifestyle هذه في CES 2022 من خلال زيارة www.LG.com/CES2022 في 4 يناير الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي.

1- يؤدي تحديد المعرض في وضع Line View (عرض الخط) إلى استدعاء وضع Full View تلقائيًا.

2- يتطلب التثبيت المتساطح على الحائط ملحقًا منفصلاً. قم بإزالة الحامل الذي يأتي مع تلفزيون LG Objetقبل استخدامه.

حول شركة LG Electronics Home Entertainment Company

شركة LG Home Entertainment Company هي شركة رائدة في مجال صناعة أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت والفيديو ومبتكرة معترف بها عالميًا لقيادتها في أجهزة تلفزيون OLED التي أحدثت ثورة في فئة التلفزيون المتميز. تلتزم LG بتحسين حياة عملائها من خلال منتجات الترفيه المنزلي المبتكرة ، بما في ذلك تلفزيونات OLED الحائزة على جوائز وتلفزيونات QNED LED الصغيرة التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCellوحلول الصوت التي تم تطويرها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من المعلومات حول LG ، قم بزيارة www.LGnewsroom.com.