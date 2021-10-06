“إل جي” إلكترونيك تسعى للتخفيض من بصمتها على البيئة

تطور الاعتراف بالقضايا البيئية بشكل ملحوظ خلال العقود الستة الماضية وذلك منذ نشر كتاب راشيلكارسون”الربيع الصامت”.

لهذا تعمل حاليا الدول والمنظمات الدولية وحتى العلامات التجارية على التقليل من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، وإنقاذ النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإثراء التنوع البيولوجي.

وبالنسبة للأشخاص العاديين الذين ليس لديهم ميزانية تقدر بمليارات الدولارات مجرد استعمال كيس قابل لإعادة التدوير أو تناول المزيد من الأطعمة الصديقة للبيئة أو التفكير في البيئة عند أخذ قرارات الشراء يمكن أن تحدث فرقًا.

وعليه نظرًا لانشغالها بصحة بيئتنا تعمل “إل جي” إلكترونيك منذ سنوات على مساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً وصديقة للبيئة.

هذا ومن خلال تاريخها الطويل في الابتكار في مجال الأجهزة المنزلية وأنظمة التدفئة والتبريد السكنية،رسمت “إل جي” دربا لشركات الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال تطوير تقنيات مستدامة ذات مستوى عالمي تعتني بالأعمال المنزلية وتجعل من المنازل مكان لطيف ومريح دون طرح بصمة بيئية عالية.

وتعمل تقنيةTrueSteam ™ التي تأتي مع غسالات الأواني والمجففات ومكواة الشعر من “إل جي” على تسخير الطاقة الطبيعية للبخار لإزالة الأوساخ والجزيئات.

وكذلك البقع على الأقمشة التي قد تراها -البكتيريا والروائح التي لا يمكنكم رؤيتها.

وعليه يتم انتاج البخار ذو درجة الحرارة العالية عن غليان الماء داخل الجهاز مما يعني أن القليل منالمنظفات المضرة ينتهي بها المطاف في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي.

وأيضا من خلال اعتماد نظام تبريد ذو نسبة منخفضة على إحداث الاحتباس الحراري (PRP)،ترفع إل جي مسؤوليتها البيئية إلى المستوى أعلى من خلال تقديم حلول أقل ضررًا بالبيئة

وعليه فإن نظام التبريد الجيل الجديد R32في الصناعة لديه نسبة طرح الاحتباس الحراري أقل من 70٪ ويتطلب غازًا أقل بنسبة 20٪ من R410A مما يجعل نظام التدفئة والمياه الساخنة LG Therma V ونظام تكييف الهواء Multi VS أكثر صداقة للبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت “إل جي” بترقية سلسلة مجفف الملابس DUAL InverterHeatPumpمن خلال استبدال نظام التبريد R314A بـ R290وهو أحد المبردات ذو نسبة منخفضة على إحداث الاحتباس الحراري المتاحة حاليًا.

أين تستوفي مجففات “إل جي” معايير TÜV Rheinlandالعالية المطلوبة للحصول على شهادة “المنتج الأخضر” نظرًا لاستخدامها المستدام للموارد وتخفيف آثار تغير المناخ.

وفي الأخير، استعادة النظام البيئي مسؤولية الجميع. وعليه تلعب الحكومات والشركات والمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء العالم أدوارًا حيوية.

ولا يوجد وقت أفضل للشروع في مهمتنا الخضراء من اليوم.، حيث حان الوقت لإجراء تلك التغييرات الصغيرة الذكية في الحياة اليومية والتي ستساعد في جعل المستقبل أفضل.

هذا و تُعد “أل جي” إلكترونيك مبتكرًا عالميًا في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية مع تواجد في كل دولة تقريبًا بقوة عاملة دولية تزيد عن 75000 موظف.

شركات “أل جي” الخمس المتعلقة بالأجهزة المنزلية والمكيفات الهوائية والترفيه المنزلي والاتصالات اللاسلكية وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال -مجتمعة لتحقيق مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في 2020.

كما تُعد شركة أل جي رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية بدءًا من أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والمكيفات الهوائية والأجهزة المحمولة والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات وLGSIGNATURE المتميزة والعلامات التجارية الذكية LG ThinQ هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم.

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