إل جي الجزائر تتبرع بأدوات مدرسية لفائدة الأطفال المتضررين من حرائق تيزي وزو

أطلقت شركة إل جي الجزائر، مرة أخرى حملة للتبرع باللوازم المدرسية لصالح الأطفال في القرى المتضررة من الحرائق الأخيرة بالتعاون مع جمعية “سيدرا” وهذا في إطار العمل الإنساني.

وقالت الشركة في بيان لها، أنها بصفتها “شركة مواطنة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى إعادة رسم الفرحة على وجوه أطفال القرى المتضررة من حرائق أوت الماضي”.

وعليه قامت LG بشراكة مع جمعية “سيدرا” على إعادة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المتضررين. وتحت شعار “محفظة من أجل المستقبل” حصل ما لا يقل عن 189 طفلاً من أطفال المدارس الابتدائية على محفظة مدرسية.

و تتكون المستلزمات المدرسية من محفظة ومئزر وكراريس وسيالات وأقلام رصاص ومساطر وأقلام ملونة؛ تم نقلها بواسطة قافلة إلى قريتي آيت مسلاين وآيت جمعة بولاية تيزي وزو.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مدير التسويق المؤسسي، مصطفى محمدي، أنه من خلال هذه المبادرة، تهدف إل جي الجزائر، مرة أخرى، إلى تقديم دعمها للأطفال ضحايا حرائق منطقة القبائل عشية الدخول المدرسي الجديد.

من جهته، أعرب رئيس جمعية “سيدرا” نسيم فيلالي عن شكره لشركة إل جي على مساهمتها القيمة في هذه العملية الإنسانية.

من جانبه، شكر رئيس جمعية إثران بوعلام هاجر، إل جي “على هذه المساهمة الجديرة بالثناء التي تعتبر الثانية من نوعها من قبلها وجمعية سيدرا، آملا أن تكون هناك مناسبات أخرى لإثبات أن القطاعات الاقتصادية والجمعوية الاجتماعية تسير جنبًا إلى جنب “.