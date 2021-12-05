إل جي الجزائر تشارك في المعرض الدولي لمعدات وخدمات الفنادق والمطاعم

تشارك “إل جي الجزائر“، في المعرض الدولي للمعدات والخدمات للفنادق والمطاعم والمجتمعات “SIEL HORECA”.

وتؤكد”إل جي الجزائر“، من خلال مشاركتها في هذا المعرض، على إرادتها وعزمها في دمج الابتكارات في شاشات عرض المعلومات، عبر فرع “إل حي بيزنس سولوشن” الخاصة بعروض و حلول الشركات.

احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات، هو محور وأساس فلسفة “إل جي الجزائر”. التي إلتزمت بوضع نفسها في خدمة عملائها.

وتطبق الشركة، هذه الفلسفة خلال تقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة من خلال جهد ابتكاري مستمر، من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

حلول للمهنيين:

تلتزم علامة “إل جي” بتوفير المنتجات والحلول الإلكترونية التجارية التي تساعد الشركات على أن تصبح أكثر نجاحًا. من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات. بما في ذلك أجهزة العرض وشاشات الإعلانات الرقمية والحلول المخصصة لمختلف الأسواق والمجالات.

كما تهدف علامة “إل جي” إلى تعزيز تعاونها مع عملائها وشركائها، ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم في مختلف التخصصات التي تدخل في مجال نشاطها.

وتقدم علامة “إل جي” كل خبراتها في المجال، من خلال تنظيم دورات تدريبية منتظمة مع شهادات لجميع مدمجي الخدمات. بحيث تتوج أعمالهم وجهودهم بالنجاح من خلال دمج منتجاتعلامة “إل جي إلكترونيكس”.

وفي هذا الإطار، ركزت “إل جي الجزائر” منذ سنة 2020، على نشر الابتكارات الجديدة مثل أجهزة التلفزيون للفنادق والشاشات وحلول العرض واللافتات.

سلسلة شاشات عالية الدقة:

توفر شاشات “UHD” دقة وجودة صورة لم يسبق لها مثيل على شاشات العرض التقليدية الأخرى في السوق. وهي تعمل على زيادة فرص التفوق و التميز من خلال حلول الشركات التي توفرها.

يعمل على زيادة فرص العمل إلى أقصى حد من خلال حلول شاشات LG Ultra HD Standard Series، فهو شاشات UHD.

كما يمكن تركيبها بسهولة في أي مكان، حيث تلعب اللافتات الرقمية من “إل جي “دورًا حيويًا في مشاركة العملاء وتحسين المساحة.

شاشات الإضاءة المنخفضة “LED “:

كما توفر شاشات الإضاءة المنخفضة “LED “، أداءً مرئيًا وثباتًا غير مسبوقين من خلال توسيع تقنية العرض المتقدمة إلى لافتات”LED “، في البيئة الداخلية و الخارجية. وفق تصميمات مختلفة لمتطلبات العملاء، تأثيرات بصرية رائعة بمتانة عالية.

تلفزيون الفندق:

تم تصميم التكنولوجيا المبتكرة لأجهزة التلفزيون التجارية من إل جي لتلبية متطلبات صناعة الضيافة، أن علامة “إل جي” تريد ان تكونالشريك الحقيقي لصناعة الفنادق بتقنية لا مثيل لها.

كما أن تلفزيون الفندق، هو الشريك الحقيقي لصناعة الفنادق بتقنية لا مثيل لها. وتم تصميم التكنولوجيا المبتكرة لأجهزة التلفزيون التجارية من إل جي لتلبية متطلبات صناعة الضيافة.

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