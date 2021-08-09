إل جي الجزائر تطلق منصتها للتجارة الإلكترونية ألجي بوان كوم

أطلقت ممثلة الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة إل جي إلكترونيكس الجزائر، منصة البيع عبر الإنترنت لمنتجاتها التي يمكن الوصول إليها عبر www.lg.com/dz، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد من طرف عملائها ولا سيما خلال الأزمة الصحية التي سببتها كوفيد 19 حيث تم فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويتميز موقع البيع الجديد بواجهة عملية وفعالة توفر عملية طلب عبر الإنترنت ببضع نقرات فقط، يمكن للزبائن الآن إجراء طلبية دون الذهاب إلى نقاط البيع المختلفة، وبالتالي الاحترام الكامل لإجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة كوفيد 19.

للقيام بذلك، على العميل سوى الدخول إلى www.lg.com/dz والنقر على أيقونة “شراء عبر الإنترنت”، وسيتم إعادة توجيه العميل إلى واجهة المتجر الإلكتروني. بعد ذلك، تظهر جميع منتجات إل جي والاطلاع على خصائص المنتجات والأسعار والوفرة على مستوى شبكة توزيع “إل جي” الجزائر، وبذلك يتمكن العميل من إجراء الطلبية بعد اختياره للمنتجات.

وبمجرد تقديم الطلبية، يتعين على العميل فقط إدخال معلوماته الشخصية بسرية تامة ثم اختيار أقرب متجر لمنزله الذي يتوفر على المخزون وبعدها سيتلقى مكالمة تأكيد بشأن وفرة المنتج والتحقق من صحة طلبه ليتم تسليمه أخيرًا.

تهدف “إل جي” الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى إرضاء العملاء الذين اعتادوا على جودة منتجاتها وخدماتها والتقرب منهم، نظرًا للوضع الصحي الحالي، تظل المبيعات عبر الإنترنت أفضل بديل للمبيعات المباشرة، مما يضمن السلامة وحماية الصحة.

علاوة على ذلك، نظرًا للتحول الرقمي الذي يمر به العالم، فإن هذا النهج ضروري لأحد رواد التكنولوجية مثل إل جي إلكترونيك.

وفي الأخيربمناسبة إطلاق هذه الخدمة الجديدة ستقوم إل جي إلكترونيك بإطلاق “طمبولا كبيرة” على موقعها www.lg.com/dz من 5 أوت إلى 5 سبتمبر 2021.

ولشراء جهاز تلفزيون على الموقع، سيشارك العملاء في سحب وستتاح لهم الفرصة للفوز بـ 16 هدية بقيمة تتراوح بين 26،000 دينار جزائري 1 مليون دينار، أي أن 3 أشخاص سيفوزون بحزمات أجهزة إلكترومنزلية.

وتبلغ قيمة الحزمات أكثر من 1 مليون دينار، ويستفيد 3 أشخاص من تعويض على أجهزة التلفزيون التي تم اقتمائها، كما يتيح لكم السحب أيضًا الفوز بـ 10 مكبرات صوت LG PL7.