“إل جي الكترونيكس الجزائر” تكشف عن ابتكاراتها في المعرض الدولي للأجهزة الكهرومنزلية

نظمت شركة “إل جي إلكترونيكس الجزائر”، اليوم، ندوة صحفية خصصت لعرض منتجات “إل جي” المبتكرة. بمناسبة مشاركتها في الطبعة الثانية من المعرض الدولي للأجهزة الكهرومنزلية (SIEM). في الفترة من 15 إلى 19 فبراير 2024 بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس – جناح U) بالجزائر العاصمة.

بجناح مثير للإعجاب يتربع على مساحة 238 مترًا مربعًا، اغتنمت شركة “إل جي الكترونيكس الجزائر” الفرصة. لتقديم مجموعتها من الأجهزة الكهرومنزلية المتميزة. بما في ذلك غسالة Vivace 12KG الجديدة، وغسالة الأطباق وثلاجات InstaView متعددة الأبواب وأجهزة تلفزيون UHD بالإضافة إلى أجهزة تكييف الهواء.

وقد تم تجهيز هذه المنتجات بتقنيات مبتكرة تهدف إلى توفير تجربة مستخدم فريدة وتلبية احتياجات المستهلكين الأكثر تطلبًا.

وكما هو الحال في الطبعة الأولى، ستتاح للزوار فرصة الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية طوال مدة المعرض. من 15 إلى 19 فبراير خاصة على أجهزة التلفزيون LG UHD، تلفزيون K4. مقاس 65 بوصة، حيث يواصل هذا التلفزيون وضع معايير جديدة في جودة الصورة بفضل ميزاته المتقدمة.

كما ستستفيد غسالة أطباق QuadWash، التي تعد من العناصر الأساسية ضمن المجموعة المتميزة من الأجهزة الكهرومنزلية. من “إل جي” ، وكذا غسالة Vivace 12KG الجديدة تمامًا. من الخصومات في الأسعار الخاصة بالصالون خاصة وأن هذه الأخيرة حققت نجاحًا ملحوظًا بين المستخدمين نظرًا لأدائها الفائق والمثالي في الغسيل.

ويمتد العرض أيضًا إلى ثلاجة InstaView متعددة الأبواب، مما يمنح المستخدمين القدرة على رؤية الداخل دون الحاجة إلى فتح الباب. وذلك ببساطة عن طريق النقر المزدوج. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مكيف الهواء Artcool Dual Inverter Compressor™ 18K BTU خيارات واسعة لأولئك الذين يتطلعون إلى تنظيم درجة الحرارة في منازلهم أو مكاتبهم.

وأخيرًا، يشمل العرض الترويجي أيضًا أجهزة ميكروويف “إل جي”. وهو عنصر أساسي في كل مطبخ، حيث يوفر تسخينًا متساويًا وطهيًا سريعًا وتقنية الموجات الضوئية للطهي الصحي.

تعالوا واكتشفوا جناح “إل جي” في المعرض الدولي للأجهزة الكهرومنزلية (SIEM). Pavilion U، في الفترة من 15 إلى 19 فبراير، واستفيدوا من العروض الترويجية الحصرية!.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس”:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة. من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة. من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل. طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية. بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”. هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.