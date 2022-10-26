إل جي الكترونيكس الجزائر: حلول أفضل لمزيد من الأمان

تواصل شركة “إل جي الكترونيكس الجزائر”، الرائدة في مجال الابتكار، إبهار المستهلكين. توفر الشركة حلولًا مخصصة ومكيفة لكل أفراد الأسرة ، بدمج خاصية الرقابة الأبوية للأطفال. لتقديم تجربة مشاهدة تتوافق وأعمارهم وبكل أمان.

كما تم تجهيز تلفزيون إل جي LG UHD بخيار أساسي وضروري: واجهة WebOS 22 . وهي عبارة عن نظام تشغيل محسّن يوفر وظائف وخدمات ذكية.

كما تم تحسين الواجهة للسماح بالوصول وبسرعة إلى المحتوى الذي يمكن أن يؤثر على اهتمام المستخدمين بفضل نظام التوصية. فهو مزود بالذكاء الاصطناعي AI المنبثق من الجيل الخامس من المعالجات الدقيقة. Alpha 5 مما يسمح لكل فرد من أفراد الأسرة أن يكون لديه حساب خاص وبمحتوى مخصص.

توفر الواجهة إعدادات عائلية كالقدرة على تتبع وقت استخدام التلفزيون (يوميًا وأسبوعيًا). وتحديد وقت التشغيل (ضبط وقت مشاهدة التلفزيون). بالإضافة إلى الحماية المثلى للعين. بفضل تقليل الضوء الأزرق وتعديل الحجم الأقصى لضمان مشاهدة صحية لأطفالك.

كما طورت “إل جي” الكترونيكس الجزائر جهاز تلفزيون يناسب جميع الاحتياجات والمحتويات. سواء كانت سينما، رياضة أو ألعاب فيديو. يوفر LG UHD صورًا مفصلة بدقة .K4 بألوان حية وصور أكثر واقعية.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر HDR10 Pro مستوى لمعان مضبوطًا لتحسين لون ووضوح. كل صورة للحصول على تجربة سينمائية رائعة .

كما يضفي تلفزيون UHD من “إل جي” لمسة أنيقة وعصرية بتصميمه النحيف وإطاره الصغير. الذي يتناسب تمامًا مع أي مساحة. وهو مجهز بمعالج دقيق من الجيل الخامس α5 الذي يحتوي على حلول لتحسين الصور والصوت بفضل الذكاء الاصطناعي مثل:

Brightness Control AI (يحسن عرض الإضاءة حسب مكان وضع التلفزيون). و

AI Sound pro المجهز بخوارزميات التعلم العميق التي تحول الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيط افتراضي غامر 5.1.2.

ميزات خاصة بهواة ألعاب الفيديو

كما يحتوي، على العديد من الميزات الخاصة بهواة ألعاب الفيديو. مثل مُحسِّن الألعاب و Cloud Gaming ومجموعة HDR Gaming Interest Group (HGiG). للاكتشاف التلقائي والتكيف مع أنواع مختلفة من الألعاب وتحسين السرعة، وقت العرض ورد الفعل.

كما يتم توفير لوحة تحكم للاعبين مما يسمح لهم بتعديل الإعدادات المتعلقة بنوع اللعبة بسرعة. مع إمكانية العثور على جميع المعايير اللازمة للعب على النحو الأمثل وفي مكان واحد.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس”:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات.

يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة. من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة. وتحديات جديدة من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل.

كما طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”. هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة. وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.