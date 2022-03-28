“إل جي الكترونيكس ترافق مطوري غوغل والجزائريات صانعات التكنولوجيا

أعلنت “إل.جي إلكترونيكس الجزائر” عن مرافقتها نادي مجموعة مطوري غوغل “GDG” ومجموعة النساء الجزائريات صانعات التكنولوجيا “WTM” في مسابقة “IWD”.

كما تلتزم “إل.جي إلكترونيكس الجزائر”، بمساعدة الشباب المتحمسين للتكنولوجيا على تطوير أفكارهم من أجل تحسين الحياة اليومية .

في حين، أكدت “إل.جي إلكترونيكس الجزائر” التزامها كمؤسسة مسؤولة من خلال دعم الطلاب في المدرسة العليا للمعلوماتية.

كما تعتبر الشركة، عملاقًا عالميًا في تطوير التكنولوجيا المتقدمة. وتلتزم بأن تكون رائدة في تنمية المواهب الشابة في المجال التكنولوجي من خلال مرافقتهم وإبرازهم وتقديم المساعدة والدعم اللازمين لهم. في عملية التطوير والابتكار التكنولوجي التي يطمح طلاب. المدرسة العليا للإعلام الألي بالجزائر.

وتقول “إل جي” إن الزبائن يبحثون عن ابتكارات تعمل على تحسين حياتهم في المنزل. وهو هدف “إل.جي إلكترونيكس الجزائر” من خلال دعم المسار بتزويد المستخدمين. بما يحتاجون إليه لتحسين حياتهم في المنزل مع الحفاظ على البيئة.

وتصمم العديد من الشركات تطبيقات تربط العديد من المنتجات المختلفة في المنزل، ولكن ليست جميعها ما يريده الزبائن في حياتهم اليومية.

كما تقدم “إل جي إلكترونيكس “نظامًا بيئيًا منزليًا يمزج بين الأجهزة المنزلية الذكية والتقنيات الناشئة. ما يسمح بتوفير الطاقة والتكلفة والوقت.

“إل جي ” تدعم الطلاب من خلال GDG و WTM

مجموعة GDG “Google Developers Group الجزائر” هي مجموعة لطلابالمدرسة العليا للإعلام الألي بالجزائر. كما تتكون GDG الجزائر من مجموعة متنوعة من المطورين التقنيين في عدة مجالات مختلفة. وهذا ما سمح لها بالارتقاء من مجموعة بسيطة من المستخدمين المتحمسين لتقنيات غوغل. إلى أحد أكثر نوادي GDG نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن للنادي الاعتماد على أعضائه والشباب والمتحمسين للتكنولوجيا والتطوير لتنظيم الأحداث الهامة للسماح لمجتمعه بالتبادل حول أحدث الابتكارات التكنولوجية.

WTM “WomenTechmakersAlgiers”

هي أيضًا مجموعة نسائية, لطلاب المدرسة العليا للإعلام الآلي بالجزائر. وهو أحد برامج غوغل الذي تم إنشاؤه بهدف دعم ومساعدة النساء اللاتي ينشطن ويؤثرن في مجال التكنولوجيا. حيث يتم تسليط الضوء عليهن من خلال العمل الذي يقمن به.

كما أن الهدف هو أن يكونوا أكثر وضوحًا وحضورًا في المشهد التكنولوجي العالمي. في كل عام. ويتم جمع الآلاف من النساء في مجال التكنولوجيا من خلال الأحداث وبرامج القيادة التي تنظمها WTM.

IWDHackathon

هو حدث يجتمع فيه العديد من المطورين حول مشروع لتكنولوجيا المعلومات. ويتم التحدي خلال فترة زمنية محدودة يجب عليهم خلالها العمل بلا كلل من أجل تحقيق أهدافهم.

موضوع هذا الإصدار هو “البحث عن الرفاهية” سيكون أمام المرشحين 48 ساعة للتفكير والعمل. للتوصل إلى حل نظري وعملي حول مشكلة في أحد الموضوعات الفرعية المقترحة:

رفاهية البيئة

وضع اقتصادي صحي

الرفاه في مجال التعليم

الراحه النفسية

الفائز الأكبر هو الذي يعمل على المشكلة التي تطرحها “إل جي”

في حين، الفائز الأكبر في هذا الهاكاثون هو الفريق الذي عمل على المشكلة التي تطرحها إل جي. وهي: تشجيع الطلاب على اختبار مهاراتهم وإبداعهم لإيجاد حل من شأنه تحسين الحياة في المنزل باستخدام المنتجات الإلكترونية.

الحل المقترح: دعنا نذهب إلى صالة الرياضية

صالة رياضية منزلية حقيقية

اسم الفريق: Ada’sBees

– أعضاء

إلهام بكار / هنا ندا / لينا بوكاري / وفاء بن يحيى / سارة بندحو

الوصف

نشعر بشكل متزايد بالحاجة إلى تطبيق لياقة بدنية بسبب ضيق الوقت والحافز ونقص الخبرة وقبل كل شيء الحاجة إلى جدول زمني صارم مع مدرب متمرس في منازلنا.

Let’s Gym هو حل متعدد المنصات ، ويتكون من:

1) ميزة جديدة في تطبيقThinQللهاتف المحمول تساعدنا في إدارة جداولنا واختيار برنامج تدريبي وتكييف أجهزة LG لتهيئة بيئة مناسبة أثناء التدريب.

كما أن تطبيق ويب تم تصميمه وتنفيذه حصريًا لنظام تشغيل أجهزة LG وتحديداً لجهاز “LG smart TV” وجهاز “Stand By Me” الجديد لمحاكاة التمرين وفتح الكاميرا لتصحيح حركات المستخدم باستخدام مصمم الأزياء الخاص بنا وأخيراً إدارة جميع معلمات ومعلومات التطبيق. 3) نموذج مدرب اللياقة البدنية الذكي.

من خلال مرافقة GDG و WTM أثناء Hackathon ، ترغب”إل جي إلكترونيكس الجزائر”, في أن تكون جزءًا من مسار يحترم الزبون. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم تجارب مبتكرة جديدة لهم لتحسين رفاهيتهم ، على أساس يومي. “Life’s Good” ، شعار”إل جي إلكترونيكس “, هو استمرار لالتزام العلامة التجارية.