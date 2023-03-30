إل جي الكترونيكس تشارك في عمليات التضامن خلال رمضان

تؤكد “إل جي إلكترونيكس الجزائر” على التزامها اتجاه جمعية SIDRA من خلال البرنامج الوطني لبنك الطعام الجزائري ALGERIAN FOOD BANK.

وتهدف هذه المبادرة الموجهة للأسر المعوزة إلى تقديم صناديق المواد الغذائية لهم. وتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، وهو شهر للتشارك والتضامن.

وقد تم إعطاء إشارة انطلاق هذه المبادرة في ملعب REVOIL في رويسو ، بالجزائر العاصمة. بحضور ممثلين ومتطوعين من شركة “إل جي” الجزائر. وكذا بحضور وسائل الاعلام الذين ساهموا أيضًا في تعبئة الصناديق الخيرية.

وبهذه المناسبة، تحتفل جمعية سيدرا، بمرور 10 سنوات على تأسيس بنك الطعام الجزائري. وهي مبادرة تهدف إلى توزيع صناديق المواد الغذائية عبر كامل التراب الوطني من خلال شبكة واسعة من الجمعيات الشريكة.

ويعكس هذا التعاون بين “إل جي الكترونيكس الجزائر” وجمعية “سيدرا” التزامهما اتجاه الفئات الهشة من المجتمع.

وكانت “إل جي الكترونيكس الجزائر” قد دعمت هذه الجمعية في عديد المناسبات، وهو تجسد خلال العام الماضي. أين تم توفير مختلف المواد الغذائية لـ 70 عائلة. وهذا العام تعزز دعمها بأكثر من 120 صندوقًا مماثلا.

أما على مدار السنوات القليلة الماضية، دعمت “إل جي الكترونيكس” العديد من المبادرات الخيرية. بما في ذلك توفير الحقائب المدرسية للأطفال المحرومين. كما شاركت في عمليات تنظيف القصبة وتشجيع عمليات التبرع بالدم ضمن عدة حملات توعية.

ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد “إل جي الكترونيكس” دورها النشط في المجتمع. وتساهم بشكل كامل في رفاهيته من خلال التضامن والمشاركة في المبادرات الخيرية.