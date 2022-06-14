إل جي الكترونيكس تعود بحلول مبتكرة في تشكيلة مكيفات الهواء LG DualCool

سعيا منها دائما لتقديم أفضل التكنولوجيا، تعود “إل جي الكترونيكس”، واحدة من الشركات الرائدة عالميًا وإقليميًا. في مجال الأجهزة الكهرومنزلية، بحلول مبتكرة، بتشكيلتها من مكيفات الهواء LG DualCool. والتي تلبي جميع احتياجات التكييف لأفضل راحة في المنازل وبضمان 10 سنوات.

بالنظر لوظائفه المتميزة، فإن مكيف الهواء DUALCOOL مزود بالعديد من التكنولوجيات المتطورة. الخاصة بالعلامة التجارية الكورية الجنوبية ، بما في ذلك الضاغط المزودج.

إل جي LG Dual Inverter الذي ينظم تشغيله تلقائيًا وفقًا للحاجة إلى التبريد ، مع تقليل ما يصل إلى 70 بالمائة. من استهلاك الطاقة وضمان أداء أمثل.

كما يوفر إمكانية التحكم اليدوي في استهلاك الكهرباء باستخدام جهاز التحكم عن بعد بـ 4 مستويات من استهلاك الطاقة. حسب احتياجاتكم سواء كنتم بمفردكم أو مع العائلة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الضاغط المزدوج “إل جي” LG Dual Inverter تبريدًا أسرع بنسبة 40٪ بالمائة. بفضل سرعة تشغيل أعلى من الضواغط التقليدية (حتى 120 هرتز). لتقديم انتعاش رائع للمستخدم وبيئة مريحة في أي وقت. ضمانا للجودة والإستدامة، فإن العلامة التجاربة تقدم ضمانا لمدة 10 سنوات على الضاغط المزدوج LG Dual Inverter .

ومع كل هذه المزايا، تعمل مكيفات الهواء من “إل جي” بمستويات صوت منخفضة داخليا وخارجيا. وهذا راجع إلى التشغيل المستقر للضاغط، وكذا بفضل النظام الحصري للمروحة الذي يقضي على الضوضاء غير الضرورية للتشغيل الهادئ.

تتميز تشكيلة مكيفات الهواء DUALCOOL من “إل جي”، بإمكانية تنقية الهواء على أوسع نطاق. وبشكل فعال مع الحفاظ على برودة المنزل.

نظام تطهير الهواء يزيل البكتيريا المنتشرة والروائح الكريهة

نظام تطهير الهواء LG Plasmaster Ionizer ، مدمج في مكيفات الهواء ARTCOOL. وهو النظام الذي يزيل بشكل فعال 99.99٪. من البكتيريا المنتشرة في الهواء والروائح الكريهة في 60 دقيقة ويوفر بيئة صحية.

كما يمكن التحكم في طراز LG ARTCOOL عن بُعد وفي أي وقت من هاتف ذكي بفضل تقنية WiFi المدمجة وتقنية. “إل جي ثينكيو” LG ThinQ ، مما يسمح بإدارة وظائف مكيف الهواء والإعدادات. والتحكم في استهلاك الطاقة في تطبيق واحد وأينما كنتم .

مكيفات الهواء بالضاغط المزدوج “إل جي” LG Dual Inverter (US-Q242K *) تبرد بنسبة تصل إلى 70٪. أسرع من مكيفات الهواء غير مزودة بالعاكس (TS-H2465DAO). * درجة الحرارة الأساسية. (الوحدة الخارجية 35 درجة مئوية ، الوحدة الداخلية 33 درجة مئوية). ضبط درجة الحرارة (26 درجة مئوية) ، مدة الاختبار 8 ساعات.

كما أظهر اختبار TUV أن مكيف الهواء العاكس من إل جي (US-Q242K *) يبرد بنسبة تصل إلى 40٪. أسرع من مكيفات الهواء غير مزودة بالعاكس إل جي (TS-H2465DAO).

أكد اختبار TÜV Rheinland أن Plasmaster ™ Ionizer + يقضي على ما يصل إلى 99٪ من البكتيريا الملتصقة. (Staphylococcus aureus و Escherichia coli و .Pseudomonas aeruginosa) في غرفة الاختبار التي تبلغ مساحتها 30 مترًا مكعبًا. وكان الطراز الذي تم اختباره هو SW09BAJWAN.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس“:

كما تمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة. من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة.من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل.

كما طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”. هذا.

كما تسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.