إل جي تطلق مكبر صوت بلوتوث الذي يضيء عطلاتكم الصيفية

أصبحت مكبرات الصوت المحمولة LG XBOOM Goبتقنية البلوتوثوتقنية ميريديان متاحة الآن في الجزائر.

اشتركت سلسلة PL الجديدة LG XBOOM Go مع Meridian – أول علامة تجارية للصوت عالي الدقة في العالم – لتقديم صوت جهير محسّن وغناء أكثر وضوحًا وتجربة استماع رائعة مع تحسينات ملحوظة مثل سهولة الاستخدام، وتصميم جديد، وأنيق وعمر بطارية أطول (يصل إلى 24 ساعة)، وتعد LG XBOOM Go PL السماعة المثالية للاستمتاع بصوت عالي الجودة أثناء التنقل.

وتوفر تقنية الصوت المتقدمة لـ Meridian صوتًا ممتازًا مع جهير عميق وترددات عالية وغناء واضح. يتم تشغيل الصوت الجهير الاستثنائي من خلال تضمين Dual Action Bass الذي يستخدم مشعات سلبية لإخراج صوت جهير ديناميكي وإيقاعات جريئة يمكن للمستخدمين الشعور بها وسماعها.

XBOOM GO PL مقاوم للماء

يجمع XBOOM Goأيضًا بين جودة الصوت الرائعة والميزات المحسّنة للعطلات بما في ذلك Dual Play للسماح بتوصيل مكبري صوت منإل جيمعًا وإنشاء تجربة صوت غامرة أكثر. توفر سلسلة PL المقاومة للماءالمصنف IPX5) أيضًا راحة البال في مجموعة متنوعة من الإعدادات، من تناول الطعام في جو ترفيهي إلى المغامرات الخارجية.