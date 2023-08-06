إل جي تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن إيرادات بلغت 20.4 تريليون وون كوري للربع الأول من عام 2023. وهي ثاني أعلى إيرادات في الربع الأول، مع أرباح بلغت 1.5 تريليون وون كوري. وهي ثالث أعلى قيمة ربحية في تاريخ الشركة للربع الأول. وتظهر الإيرادات القياسية الخطوات التي اتخذتها الشركة. لتحسين هيكل أعمالها وكفاءتها التشغيلية بشكل أساسي، في حين تأثرالربح بالظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

فقد تحسن هيكل أعمال الشركة بفضل التوسع المستمر B2B في القطاع على وجه الخصوص وقطاعات الأعمال غير المادية. مثل المحتوى والخدمات، التي تشهد نموا كبيرا.

كما حققت شركة LG للأجهزة المنزلية وحلول التهوية وتكييف الهواء إيرادات بلغت 8.02 تريليون وون كوري. وأرباح تشغيلية بقيمة 1.02 تريليون وون كوري في الربع الأول.

وسجلت وحدة الأعمال أعلى إيراداتها في الربع الأول، حيث تجاوزت الأرباح التشغيلية المبيعات بمقدار 1 تريليون وون كوري لأول مرة.

نمو مستمر..

يرجع النمو المستمر إلى حد كبير إلى التوسع السريع في قطاعB2B. مدعوما بمبيعات منتجات المضخات الحرارية الموفرة للطاقة وأنظمة تخزين الطاقة.

تقدم حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الحديثة الصناعة(CVC)من LGوالموجهة للمستهلكين. والشركات أداء عاليا وكفاءة في استخدام الطاقة تعكس الاتجاهات الحالية في السوق الأوروبية. استنادا إلى لوائح بيئية صارمة.

كما ستركز الشركة على الحفاظ على القدرة التنافسية لأجهزتها المتطورة بالإضافة إلى تعزيز مجموعتها. من أجهزة السوق العام استجابة لطلب السوق المستقطب. مع إدارة هيكل التكلفة لتحسين الربحية. من المتوقع أن يشهد قطاع الأجهزة المنزلية نموا مستمرا. من خلال التركيز على قطاع B2Bمع توسيع وتسريع قطاع الخدمات. بما في ذلك خدمات التأجير والصيانة، التي حققت متوسط معدل نمو سنوي قدره 30٪. في كوريا الجنوبية على مدى السنوات الخمس الماضية.

مبيعات الربع الأول بقيمة 3.36 تريليون وون كوري

وسجلت شركة LG Entertainment Homeمبيعات الربع الأول بقيمة 3.36 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 200.3 مليار وون كوري. وتحسن الربح من خلال الإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية. من خلال التنبؤ بالطلب بشكل أفضل.

وعلى الرغم من انخفاض الطلب العالمي على أجهزة التلفزيون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في أوروبا. شهدت الشركة زيادة في المبيعات بفضل نمو المحتوى وخدمات التلفزيون الذكي webOSمن إل جي مع تعزيز القدرة التنافسية .

ومن المتوقع أن تحافظ عمليات إطلاق المنتجات المتميزة لعام 2023، بصدارة المنتجات المبتكرة مثل طراز TV LG OLE evo. على الميزة التنافسية للشركة. وفي الوقت نفسه.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي الإطلاق العالمي ل شاشات لايفستايل، التي تقدم تصميمات وميزات متميزة. إلى زيادة المبيعات وتعزيز سوق أجهزة التلفزيون الراقية. حيث سيتم إطلاق تلفزيونLGOLEDCollection Objectفي أكثر من 40 دولة هذا العام.

حققت شركة LG Vehicle Component Solutions مبيعات في الربع الأول بلغت 2.39 تريليون وون كوري. وأرباح تشغيلية بلغت 54 مليار وون كوري. وسجلت الوحدة التجارية أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الأول. وذلك تكملة للربح المحققفي الربع الرابع من العام الماضي. واستمرت الجهود من أجلتعزيز سلسلة التوريد العالمية إلى زيادة الربح في الربع الأول. حيث وصلت طلبيات قطع غيار السيارات التراكمية إلى 80 تريليون وون كوري. على الرغم من عدم اليقين الذي يخيم على صناعة السيارات العالمية بأكملها. فمن المتوقع أن يزداد الطلب على السيارات الكهربائية.

زيادة في إيرادات LG Business Solutions

ومن هذا ستحافظ الشركة على ميزتها التنافسية من خلال الاستفادة من مجموعة مستقرة. من أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، ومجموعة نقل الحركة الكهربائية، والمصابيح الأمامية والحلول المميزة.

كما شهدت شركة LG Business Solutions زيادة في إيراداتها في الربع الأول لتصل إلى 1.48 تريليون وونكوري. مع أرباح تشغيلية بلغت 65.7 مليار وون كوري. ويعزي النمو المستقر إلى الاستجابة الاستباقية للطلب في موسم الجامعات. بمنتجات تنافسية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدةUltraslim LG gram. في حين تحسنت أيضا القدرة التنافسية والكفاءةالتشغيلية للمنتجات.

كما تخطط الشركة للتركيز على توسيع أعمال عرض المعلومات من خلال تطوير حلول مخصصة والكشف عن طلب الزبائن المحتمل. وتخطط الشركة أيضا لتسريع تطوير قطاعات أعمال جديدة، لا سيما في كوريا الجنوبية. حيث يتم دمج الروبوتات (LG Future) Park فيGumiوشواحن السيارات الكهربائية LG Digital Park فيPyeongtaekبالكامل في أنظمة إنتاج LG.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس”:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة. من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة. من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل. طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي. من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”. هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس”. جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.