“إل جي” تقدم أحدث حلولها المنزلية في معرض IFA 2023

ستكشف شركة “إل جي” إلكترونيكس (LG) عن رؤيتها للحياة الصديقة للبيئة في قرية “إل جي” المستدامة في معرض إيفا IFA 2023.

ويعرض جناح الشركة في المعرض، مجموعة من الأجهزة وحلول “إل جي” المتميزة عالية الكفاءة، والموحدة تحت شعار “الحياة المستدامة، السعادة للجميع”.

وتدمج قرية “إل جي” المستدامة، والمستوحاة من طريق الغابات، العناصر الرئيسية لاستراتيجية الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تصميمها وبنائها. وبمواد صديقة للبيئة بما في ذلك الأقمشة المعاد تدويرها والشبكات المستخدمة لتقليل تأثير النفايات على الهيكل.

كما سيكون الزوار طوال المعرض، أمام فرصة مشاهدة حلول “إل جي” للمنزل الذكي التي تحقق الاستدامة في الحياة اليومية، مثل المنزل الذكي، الأجهزة الكهرومنزلية الموفرة للطاقة. الأجهزة الكهرومنزلية المخصصة والأجهزة والخدمات المبتكرة التي تستهدف السوق الأوروبية الراقية.

ويقع Smart Cottage عند مدخل الجناح مباشرةً، وهو عبارة عن منزل صغير مُجهز مسبقًا. ويدمج بسلاسة الألواح الشمسية المثبتة على السطح بقدرة 4 كيلوواط مع المضخة الحرارية ذات مصدر الهواء Therma V™ R290 Monobloc الموفرة للطاقة ومجموعة كاملة من الأجهزة.

وتشمل هذه الأجهزة WashTower Compact، الفرن المدمج، غسالة الأطباق ™QuadWash، ومجموعة الأفران الكهربائية، وجهاز تنقية المياه.

أما بجوار المنزل الذكي، سيكتشف الزوار Net-Zero Vision House، الذي يعرض حلول إدارة الطاقة الخاصة بشركة “إل جي”.

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهرومنزلية عالية الكفاءة والمصممة للسوق الأوروبية. بما في ذلك غسالة الملابس، ومجفف الملابس،الثلاجة وغسالة الأطباق.

هذا ويمكن لنظام تخزين الطاقة (ESS) من “إل جي” التكيف مع مختلف السيناريوهات وظروف استخدام الطاقة المختلفة.

ويمكن للزوار التعرف على العمليات التي تستخدمها ESS لتخزين واستهلاك فائض الطاقة والمجمعة عن طريق الألواح الشمسية المنزلية. وكيف يمكنهم التحكم بسهولة في أجهزة “إل جي” المنزلية ومراقبة تخزين الطاقة واستهلاكها عبر تطبيق ThinQ™.

ومن خلال التوجه إلى منطقة ThinQ Home Zone، يمكن لزوار IFA تجربة التخصيص والترقية لجهاز LG ThinQ UP 2.0.

بالإضافة إلى إمكانية الولوج المحسنة التي توفرها الملحقات الجديدة والإضافات للأجهزة الكهرومنزلية في مجموعة Universal UP المتميزة.

وتوفر مجموعة UP Kit العالمية، التي تعمل على تحسين الاستخدام، حلولًا متنوعة مصممة لتوصيلها بسهولة بأجهزة “إل جي” المختلفة، بما في ذلك الثلاجات، الغسالات،المجففات والمكانس الكهربائية اللاسلكية CordZeroTM وأجهزة تنقية المياه. وذلك لضمان تجربة مستخدم أفضل للجميع – بغض النظر عن الجنس، العمر أو الإعاقة.

كما سيتم تسليط الضوء في المنطقة المخصصة لورشة إعادة التدوير، على بعض الأجهزة الكهرومنزلية للشركة المصنوعة باستخدام البلاستيك المعاد تدويره. مثل جهاز تنقية الهواء LG PuriCareTM AeroFurniture وحلول Styler™ ShoeCase وShoeCare. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار المشاركة في ورش العمل أين سيتعرفون على مبادرات “إل جي” لإعادة التدوير.

وستتاح لهم الفرصة للمشاركة في “تحدي العقدة البلاستيكية”، والذي يدور حول استخدام لوحات من المادة الصمغية التي تم جمعها من النفايات البلاستيكية في مركز إعادة التدوير في تشيلسيو.

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وتشمل غسالة ومجفف يعملان بمضخة حرارية، وهي موفرة للطاقة ولطيفة على الملابس، وثلاجة ™Dual InstaView، التي تتميز بنافذة InstaView على كلا البابين. والتي تتيح للمستخدمين رؤية كل شيء بالداخل دون الحاجة إلى فتح الثلاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار التعرف على ثلاجة ™MoodUP الجديدة كليًا ذات الفريزر السفلي. وثلاجة InstaView ذات الفريزر السفلي المزودة بتقنية MoodUP. والتي تتميز بألواح أبواب متغيرة الألوان يمكن التحكم بها عبر تطبيق LG ThinQ.

وتوفر كلتا الثلاجتين تجربة مستخدم مختلفة بينما تعمل لوحات LED الخاصة بهما على تقليل استهلاك الموارد والنفايات. من خلال التخلي عن تصنيع ألواح قابلة للاستبدال وذات ألوان مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لوحات LED للفريزر السفلي MoodUP مصنوعة من مواد معاد تدويرها صديقة للبيئة. ويوفر الفريزر السفلي InstaView الجديد المزود بـ MoodUP إعدادات درجة حرارة مخصصة تخافظ على برودة الطعام وتساعد على منع تبذيره.

أخيرًا، وتحت شعار “حياة طهي أفضل للجميع”، تعرض منطقة “استوديو الطبخ”، المطبخ المدمج الجديد للشركة في معرضين للمطبخ. هذه المجموعة. المصممة للسوق الأوروبية المدمجة، تثير الإعجاب بأجهزتها المتطورة والموفرة للطاقة. بما في ذلك فرن InstaView وغسالة أطباق QuadWash وموقد الحث Downdraft.

وقال ليو جاي تشيول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة الكهرومنزلية وحلول الهواء: “نحن متحمسون لعرض حلولنا المنزلية المتقدمة والموفرة للطاقة في قرية “إل جي” المستدامة في IFA 2023″. “ستواصل “إل جي” توفير الأجهزة المنزلية المبتكرة التي لا توفر الراحة والبهجة لعملائها فحسب. بل تدعمهم بشكل فعال في جهودهم اليومية للعيش بشكل أكثر استدامة.”

ويمكن لزوار قرية إل جي المستدامة (القاعة 18، ميسي برلين) في معرض IFA 2023 في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر تجربة أسلوب حياة مريح ومستدام. أصبح ممكنًا بفضل مجموعة الشركة المتنوعة من حلول المنزل الذكي المبتكرة.