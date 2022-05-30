إل جي نيوشاف.. تكنولوجيا مبتكرة في مجال الطهي

تعود شركة “إل جي إلكترونيكس”، عملاق صناعة الأجهزة الكهرومنزلية والتكنولوجية، بتكنولوجيا مبتكرة في مجال الطهي تدعى “إل جي نيوشاف” LG NeoChef.

وهو عبارة عن ميكروويف مبتكر بامتياز والذي يمثل مرجع في مجال الطهي لدى “إل جي”. يقدم أخر الميزات والتقنيات التي تضمن فعالية استثنائية للطهي.

أل جي نيوشاف LG NeoChef: الأناقة والأداء

يجمع بين الدقة والتكنولوجيا، يتميز الميكروييف إل جي نيوشاف NeoChef بمستوى عالي ​​من التكنولوجيا. بتصميم من الزجاج المقسى الأسود “زجاج ملون تم معالجته حراريًا”.

وشاشة LED تشكل الجزء الأمامي الملون من الميكروويف، والذي يتم عرضه في عنصر واحد ، وهو الباب.

كما أن ميكروويف NeoChef يتيمز أيضا بأسلوب متزن وفريد ​​من نوعه يسمح بدمجه مع التصميم الداخلي. من خلال إضفاء لمسة راقية على المطبخ.

توفر تقنية “سمارت انفرتر“ للمحرك ، والتي توجد في قلب ميكروويف “إل جي نيوشاف“ LG NeoChef . أداءً دقيقًا للغاية للتسخين وإذابة التجمد بدقة استثنائية على عكس أفران الميكروويف التقليدية.

كما يتميز ميكروويف LG NeoChef بقوة متغيرة يمكن أن تصل إلى 1200 واط أثناء الطهي. بفضل تقنية المحرك التي توفر طهيًا سريعًا وصحيًا و منتظم.

الميكروويف متعدد الاستخدامات

مع وضعيات البرمجة المختلفة التي تتميز بدرجة حرارة مناسبة وضبط مسبق للطاقة. يتمتع المستخدم بخيارات واسعة وإمكانيات متعددة للطهي المثالي. من إذابة الجليد إلى الطهي في الفرن.

كما يسهل ميكروويف NeoChef عملية القلي بطريقة صحية باستخدام تقنية HealthyFry. مع تقليل الدهون بشكل كبير بنسبة تصل إلى 77 بالمائة.

وبالإضافة إلى كل هذه الميزات، فإن “إل جي نيوشاف” LG NeoChef يحتوي على تجويف EasyClean. مع طلاء صحي مضاد للبكتيريا، (99.99 بالمائة) من البكتيريا التي يتم إزالتها.

كما يمنع تجويف EasyClean توغل الدهون مما يوفر تنظيفًا أسرع مرتين من الميكروويف التقليدي الكلاسيكي.

عن إل جي إلكترونيكس:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات.

كما يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة. من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات العالية. والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل.

طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”.

هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.

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