إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقدي ارتداءه الجينز وقيادته دراجة هارلي

أثار الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق في الأيام الماضية ضجّة واسعة. بعد ظهوره في مقطع فيديو قصير كعضو في فريق للدراجات النارية.

وردّ، اليوم الثلاثاء، الكلباني على منتقدي ظهوره ببنطال على دراجة نارية من طراز “هارلي”.

كما نشر عادل الكلباني تغريدة قال فيها: “كل واشرب مما تحب مما أحل الله. واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء. ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!”.

وكتب أحد المغردين للكلباني: “صراحة ياشيخ لباسك غير لائق ولا يخدم الإسلام”. ليرد عليه بالقول: “يعني لبس العباءة هو اللي يخدم الإسلام؟”.

وتفاعل عدد من رواد موقع “تويتر” مع رد الشيخ، حيث قال أحدهم: “مشكلتنا في الصورة النمطية للدين. وتمثيل الدين في لباس وهيئة محددة وأن أي لباس لا يوافق الصورة اللي في عقلنا. عن الشخص اللي يدعو للدين نتوجس منه مع إن منهم بدون تلك الهيئة. من هم أعلم وأقرب لله من تلك اللي وضعنها في مخيلتنا. فلا نحكر الدين في اللبس والتصرف الشخصي غير المخل بثوابت الدين”.

وأضاف آخر “شيخ عادل، اللبس عادة والعادة معتبرة ولباسك على الدباب لباس شهرة، والله أعلم”.

كما قالت إحداهن “الله يعينك على بعض العقليات يحسبون الشيخ محرم. عليه يمارس بعض الهوايات والترويح والترفيه عن النفس”.