إمام الطريقة الكنتية: “الجزائر وقفت مع مالي في كل المراحل والأزمات”

عبر إمام الطريقة الكنتية لجمهورية مالي, محمود ديكو, اليوم الثلاثاء, عن شكره للجزائر بوقوفها مع مالي في كل المراحل والأزمات التي مرت بها.

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أكد ديكو في تصريح له، أن الجزائر ومالي “ليسا جارين فقط, بل هما بلد واحد وجزء لا يتجزأ”, معبرا عن شكره للجزائر التي “وقفت مع مالي في كل المراحل والأزمات” التي مرت بها.

كما أعرب عن أمله في أن تتمكن بلاده من “تجاوز الصعوبات التي تعاني منها ويتحقق التصالح والتعايش السلمي بين كل شعوب منطقة الساحل”.

وبالمناسبة, سجل ديكو “فخره” بتواجده في الجزائر “بلد الشهداء والأحرار” ولقائه برئيس الجمهورية, معربا عن شكره على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.

وبخصوص العدوان الصهيوني على قطاع غزة, قال إمام الطريقة الكنتية: “أدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج على كل الأمة الإسلامية, خاصة أهلنا في غزة وأن يدركهم بلطفه”.

للتذكير, جرى هذا اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، السيد بوعلام بوعلام، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، اللواء جبار مهنا، والمستشار المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني.