إمام جزائري متهم بمعاداة السامية في فرنسا

اتهمت صحف فرنسية إماما جزائريا مقيم بفرنسا بمعاداة السامية والسخرية من الديموقراطية حسب ما نشرت اليوم على صفحاتها.

وكتبت الصحف الفرنسية اليوم أن إمام المسجد الكبير بتولوز الشيخ محمد تاتي سخر من الديموقراطية وهاجم اليهود في مرات عديدة.

وقالت وسائل اعلام فرنسية إن الإمام محمد يعتمد خطابا معاديا للسامية و الديموقراطية عبر دروسة في مسجد تولوز.

واحتل موضوع الامام محمد تواتي الصفحات الاولى في العديد من الصحف الفرنسية.

محمد تاتي، إمام جامع تولوز الكبير، هو جزائري عاش في فرنسا لما يقرب من ثلاثين عاما.