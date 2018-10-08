إمام في مسجد “وادي أوشايح” يطعن ابن عمه بخنجر بسبب الميراث !

المتهم باغت ضحيته بـ 8 طعنات وهرب إلى غاية القبض عليه

أقدم إمام مسجد في “وادي أوشايح” بالعاصمة، على ضرب ابن عمه بواسطة خنجر، فتسبب له في عجز عن العمل فاق 21 يوما، وذلك على خلفية خلاف بينهما حول الميراث.

وتعود وقائع هذه القضية التي استعرضتها محكمة الجنح في حسين داي، إلى شهر جويلية المنصرم، وبالضبط في حدود الساعة الخامسة صباحا، أين ترصد الإمام المدعو “ب.م” للضحية الذي يكبره سنا وهو قريبه، الذي كان يهم بفتح مركبته، فإذا بالمتهم يقوم بتوجيه 8 طعنات له في أماكن مختلفة بواسطة سلاح أبيض، ثم لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

حيث منذ تلك الحادثة، اختفى الجاني وهو في العقد الثالث من العمر، بالرغم من أن الطرف المدني المدعو “ب.ع”، قيّد شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية عن تعرضه لاعتداء من طرف المتهم.

حيث أكد الطرف المدني صاحب 52 سنة، أنه في نزاع مع عائلة المتهم حول الميراث، المتمثل في عقار “فيلا” بمنطقة “وادي أوشايح”.

هذا وقام وكيل الجمهورية بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم، لكن من دون جدوى، إلى غاية إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الضبطية في محطة البنزين بخروبة، وتم عرضه على وكيل الجمهورية بموجب إجراءات المثول الفوري.

حيث قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل للنظر فيه، مع إبقاء المتهم حرا.