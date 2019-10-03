إمام..مسجد سيول المركزي كان سببا في ارتفاع عدد المسلمين بكوريا

يعتبر مسجد سيول المركزي، الوحيد في كوريا، حيث بني عام 1976 بحي ايتوان في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

وكان مسجد سيول، سببا في زيادة عدد المسلمين بكوريا.

وأشار، إلى أن منذ عام فقط من إفتتاح المسجد، إرتفع عدد المسلمين بكوريا من 3000 إلى أكثر من15 ألف مسلم.

وقال إمام مسجد سيول المركزي، في تصريح له “للنهار أونلاين”، أن توافد الجالية المسلمة إليه يتزايد سنة بعد سنة.

ويعتبر المسجد، المكان الوحيد الذي يجتمع فيه المسلمون المقيمون بسيول.

وصرح الإمام أن المسجد، يسجل توافد أزيد من 800 شخص خلال كل صلاة الجمعة، غالبيتهم من العرب الأتراك والهنود والباكستانيين.

وعن المشاكل بكوريا الجنوبية، أكد المتحدث، أن الإسلام والمسلمون، لم يواجهوا أي مصاعب خاصة ما تعلق بالإسلاموفوبيا.