إمام مسجد يتعرض لطعنة خنجر بعد الصلاة في تلمسان وهذه حالته الصحية

تعرض إمام مسجد على بن ابي طالب ببلدية مغنية الشيخ سعيد تمتري لطعنة خنحرة تحت الكتف بعد صلاة الظهر.

الجاني كان قد اعتدىيصبيحة اليوم على شاب سبب له خروح على مستوى الوجه، ثم انتقل بعدها للإعتداء على الامام.

وحسب مصادر النهار أونلاين، ينحدر الجاني من مدينة حمام بوغرارة. وسبق له وان إعتدى على معلم قرآن وأحدث إتلافا بإحدى المساجد.

وأشارت ذات المصادلار أنه بعد إجراء التحاليل والأشعة للإمام سعيد تمتري. تبين أن الجرح خطير جدا يستدعي العناية المركزة لتجاوز مرحلة الخطر.

وحسب الطبيب المتابع لحالة الإمام الجرح وصل للرئة وستقام له عملية جراحية استعجالية.

وقد تنقل كل من مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان ورئيس الدائرة ورئيس مصلحة التعليم القرآني. والأمين الولائي وأعضاء التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان، للاطمئنان على حالة الشيخ سعيد تمتري.