إمام وخطيب: لا يجوز الخروج عن رزنامة مواقيت الصلاة

تتجدد كل شهر رمضان ظاهرة الاختلاف في مواقيت الصلاة والأذان، الأمر الذي يُحدث فوضى وجدلا عند المصلين.

وقال شراك نعاس وهو إمام وخطيب بالعاصمة، خلال مكالمة هاتفية على قناة “النهار”

إنّ هناك بعض المساجد تخالف هذه التعليمة، حيث يؤخرون أذان صلاة الصبح، الأمر الذي أحدث فوضى عند الناس لأنه هناك من يفطر ويمسك بأدانهم.

وأضاف الإمام، أن الناس أصبحوا يشتكون من هذه الظاهرة لكونها أقلقت المصلين والمسؤولين.

وأوضح الإمام، أنه نحن كأئمة ملتزمون لأنه عندنا رزنامة من وضع علماء مختصون في علم الفلك والفيزياء.

لذلك فهي مواقيت محددة للصلاة والأذان لا يجوز الخروج عنها.

وأكد الإمام، أنه لا يجوز الخروج عن هذه الرزنامة لأننا ملزمون بتوحيد الناس في دينهم وأفكارهم .

وبخصوص عدم التزام بعض الأئمة بالرزنامة الرسمية التي تقدمها وزارة الشؤون الدينية.

أوضح الإمام، أن الأئمة الذين لا يلتزمون بهذه الرزنامة، لديهم حسابات خاصة ويعتمدون على العين المجردة وهم مخطئين بحق اللجنة العلمية المتخصصة التي وضعت الرزنامة لمواقيت الصلاة والأذان.

للإشارة، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إنّ مواقيت الصلاة ورفع الأذان التي تقرّها وزارة الشؤون الدينية هي في أيادي آمنة.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على اجتماع تحضيري تحسبا لشهر رمضان، أنّ مواقيت الصلاة دقيقة ولا خلاف واقع في المذاهب الإسلامية.

مشيرا إلى أن المواقيت الشرعية للصلاة ليست رسمية ولكنها مطابقة للشريعة الإسلامية.