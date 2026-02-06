إمام يستولي على 58 مليون سنتيم من أموال الزكاة!

مثل، اليوم ، أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، المدعو (ب.ع) إمام مسجد من العاصمة، متابعًا بتهمة خيانة الأمانة بعد شكوى رفعها ضده احد المواطنين المدعو (ع.ع).

حيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود بعد شكوى رفعها احد المواطنين بالمتهمk الذي منح له مبلغ 58 مليون سنتيم من اجل الزكاة. ليتفاجأ الضحية ان المتهم قام بالتصرف في ذلك المبلغ.

المتهم واثناء مثوله امام هيئةالمحكمة وجهت له جنحة خيانة الامانة حيث انكر التهمة المنسوبة اليه جملة وتفصيلا.

ليلتمس بذلك ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج.

فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.