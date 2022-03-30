إمام يرفع شعار فرنسا أكبر بدلا من” الله أكبر “

أثار إمام مسجد بفرنسا المثير للجدل حسن الشلغومي إستنكار وعضب الجالية المسلمة عبر العالم خاصة المقيمة بفرنسا بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال الشلغومي على الهواء عبر قناة “جي” الإذاعية خلال شرحهم لكتابه لا بد من رفع شعار فرنسا أكبر بدلا من” الله أكبر “.

وتابع الإمام من أصل تونسي قائلا: قد تكون الحقيقة مستفزة ولكن الجمهورية كبيرة أعطتنا قيمة. وأضاف الشلغومي ان هذا الامر من مسؤوليات الأباء.

ويعتبر الإمام حسن الشلغومي مثير للجدل في فرنسا من خلال تصريحاته الغريبة. حيث يقوم بإمامة الناس وهو مرتديا واقي للرصاص كما قام بزيارة دولة الكيان الصهيوني.

وأحدثت تصريحات الشلغومي غضبا واسعا وإستنكارا وسط العالم الإسلامي. معتبرين إياها بالأمر الذي لا يسكت عنه.

https://www.facebook.com/watch/?v=315935653942776&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، عن إدماج 500 إمام قريبًا. مؤكّدًا أنّ تسوية وضعية أصحاب الشهادات المكلفين بالإمامة، “متواصلة”، وسيتم توظيف من توفرت فيهم الشروط المطلوبة في منصب “إمام”، تدريجيا.

كما أوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني “سنعمل على تذليل الصعاب التي تعطلها”. “شريطة توفر الشروط التأهيلية المطلوبة التي تسمح بتولي منصب الإمام الحساس”.

وأتى ذلك ردًا عن سؤال بشأن عدم تثبيت وإدماج عشرات الأئمة المتطوعين في مناصبهم. بالرغم من أنهم قضوا ما يناهز عشر سنوات في الإمامة.

في حين، استذكر الوزير العملية الاستثنائية لإدماج الأئمة المتعاقدين خلال سنة 2017. والتي تمّ خلالها ترشح 1369 إمامًا تم إدماج 1260 منهم. فيمالم تتوفر الشروط التأهيلية الأساسية في باقي المترشحين.

كما أضاف أنه “سيتم قريبًا إدماج 500 إمام بالقطاع، على أن تشمل المناصب الشاغرة للإدماج المهني في القطاع”. تابعا ” و المقدرة بألف منصب باقي الموظفين”.

وأكد بلمهدي أنّ الرسالة القوية التي يحملها الإمام وكونه دائما في الصفوف الأولى في كل الظروف. هو ما يدفع الحكومة والوزارة اليوم للعمل على تحسين ظروف أداء واجبه، وتطوير القطاع.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن العديد من المساجد عبر مختلف الولايات فتحت أبوابها أمام النساء. كما أشار بلمهدي، إلى أن مصليات هذه المساجد كانت مغلقة أمامهن بسبب وباء كورونا.

في حين، قال إنّ “رفع الإجراءات الجزئية المعمول بها ببيوت الله سيتم فور التحكم النهائي في هذا الوباء”.

وشددت التعليمة على ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين. وارتداء القناع الواقي من طرف الجميع في كل الفضاءات التبعة للقطاع.