“إمباكت مونتريال” يُعاني من دون تايدر !

رغم أنه شارك في 4 مباريات فقط في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلا أن تأثير الجزائري سفير تايدر بات واضحا على نادي إمباكت مونتريال.

تايدر كان محرك الفريق في خط الوسط لما يمتاز به من إمكانيات بدنية تسمح له بالتواجد في كل مكان في الملعب.

كما أن تواجده في التشكيلة يجعل زملائه يلعبون أكثر حرية حسب ماذكرت الصحافة الكندية.

وحسب الإحصائيات، فإن “إمباكت مونتريال” تلقت شباكه 7 أهداف كاملة في 107 دقيقة لم يشارك فيها تايدر.

وكان تايدر قد عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة عقب تعرض للطرد في مباراة سابقة.