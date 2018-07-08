إمبولي يرفض عروض فرنسا ويصر على الإحتفاظ بـ”بن ناصر”

جدد نادي إمبولي الإيطالي، رفضه التفريط في خدمات الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن رئيس نادي امبولي، فابريزيو كورسي، رفض العرضين الأخيرين اللذين تلقاهما الفريق من ناديي نيس، وتولوز، الفرنسيين، لتسريح بن ناصر.

وأبدى مسؤولو إمبولي، رغبتهم في الإحتفاظ بخدمات بن ناصر، لموسم آخر، خاصة بعد مساهمته في صعود الفريق الموسم المنصرم للسيري “أ” الإيطالية.

يذكر أن العديد من الأندية الأوروبية، طالبت التعاقد مع إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أبرزها العملاق التركي، نادي غلطة سراي.