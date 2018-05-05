 إمبولي يوافق على تسريح بن ناصر للخضر

أبدى نادي إمبولي الإيطالي، إستعداده لتسريح الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، للمشاركة رفقة الخضر، في المباراة المقبلة أمام المنتخب السعودي.

وأكد نادي إمبولي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تلقي إسماعيل بن ناصر، دعوة الخضر للمشاركة في ودية السعودية، يوم 09 ماي الجاري.

ورغم أن نادي نابولي لازال في جو المنافسة، إلا أنه وافق على تسريح لاعب الخضر، بالنظر لضمانه الصعود رسميا للسيري “أ” الإيطالية.

وتأتي هذه الخطوة من مسؤولي نادي نابولي، ردا على خرجة رابح ماجر في آخر تربص للخضر، أين لبى طلب إمبولي في تسريح بن ناصر.